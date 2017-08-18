DW: кто мог поставлять ракетные двигатели КНДР. Все версии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Ракетная программа Северной Кореи долгое время продвигалась с серьезными проблемами. Испытания часто были неудачными. Поэтому, когда в июле 2017 года Пхеньян впервые провел тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Хвасон-14", которые, по данным американских экспертов, могли бы достичь территории США, это вызвало не только жесткие заявления Вашингтона, но и удивление многих экспертов. Ведь ранее не было признаков того, что КНДР достигла необходимого технологического уровня для производства ракет такого типа", — пишут Юрий Шейко, Роман Гончаренко в статье для Deutsche Welle.

"Публикация в The New York Times от 14 августа содержала логичное, на первый взгляд, объяснение: ракетные двигатели завезли в КНДР из-за границы. В материале говорится, что успех ракетных испытаний, осуществляемых Северной Кореей, "стал возможным благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". В статье при этом ссылаются на исследование эксперта Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) Майкла Эллемана", — отмечают авторы публикации.

Следы ведут в "Южмаш" и "Энергомаш"

"Однако в исследовании Эллемана речь идет лишь о предположениях. Так, из анализа фото и видео эксперт приходит к выводу, что маршевым двигателем первой ступени "Хвасон-14" является модифицированный советский жидкостный двигатель РД-250. Причем существенно переделанный — оригинальный двигатель имеет две камеры, а северокорейский — одну", — говорится встатье.

Для модификации двигателя, считает Эллеман, необходима информация, которой владеют в российском НПО "Энергомаш" в Химках либо же в украинском "Южмаше" в Днепре. "Можно сделать вывод, что модифицированные двигатели были сделаны на этих заводах, — отмечает эксперт. — Альтернативная гипотеза, что российские/украинские инженеры были привлечены к разработке двигателей в Северной Корее, менее вероятна из-за отсутствия какого-либо известного объекта в Северной Корее по их производству".

Модификационный советский двигатель

"Двигатель РД-250 использовался на Р-36 — советской МБР 1960-х годов. Широкую известность в мире приобрело следующее поколение этой ракеты — Р-36М, по классификации НАТО SS-18 "Сатана", — напомнили авторы публикации.

Виталий Сущевский, который работал на "Южмаше" с 1961 по 2008 годы в должности замначальника по производству ракетных двигателей, рассказал DW, что этот двигатель был разработан в Химках: "Чертежи, документация, авторское сопровождение были российскими, мы лишь производили и отправляли туда же, в Россию, комплексно с ракетой".

К тому же и.о. председателя Государственного космического агентства Украины, в структуру которого входит и днепровский завод, Юрий Радченко сообщил, что РД-250 выпускались на "Южмаше" до 2001 года — для производства ракет космического назначения "Циклон", а в Россию поставлялись уже целые ракеты. "Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не производила за все время независимости", — подчеркнул Радченко.

В Киеве отрицают возможность поставок

"В Украине отрицают поставки двигателей Северной Корее. Так, "Южмаш" в тот же день опубликовал опровержение, назвав "предположения авторов публикации и процитированного ими "эксперта" "не имеющими отношения к реальности. Более того "Южмаш" без ведома Киева не мог продать ракетные компоненты за границу. А в Государственном космическом агентстве Украины подчеркнули, что строго следуют "режиму контроля над ракетными технологиями", — продолжают авторы статьи.

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Бывший глава "Госкосмоса" Олег Уруский рассказал DW, что в ракетно-космической отрасли осуществляется двойной контроль над экспортом: "Есть специальное подразделение в Государственном космическом агентстве. Любые контракты, связанные с передачей ракетных технологий, проходят проверку в агентстве, затем дается заключение: можно или нельзя. Это одна линия контроля, а вторая — Государственная служба экспортного контроля, без которой таможня не пропускает никакие товары".

Преступные схемы и шпионаж

"В своем исследовании Эллеман написал, что "почти несомненно сотни, если не больше", двигателей РД-250 складируются на КБ "Южное" (тоже в Днепре), а также в России. По версии эксперта, двигатели могли выкрасть отдельные сотрудники по заказу организованных преступных группировок или контрабандистов", — напомнили авторы статьи Юрий Шейко и Роман Гончаренко. "Двигатели могут доставить по воздуху или, более вероятно, перевезти поездом через Россию в Северную Корею", — полагает Эллеман.

Однако Олег Уруский не исключает того, что могло быть совершенно подобное преступление: "Преступление может быть совершено в любой сфере. Тут лучше говорить со специалистами Службы безопасности Украины. Такие отдельные случаи были, и СБУ на них реагировала".

"Кроме того, известен случай, когда в 2011 году два гражданина КНДР приехали в Украину и пытались получить секретную информацию о производстве ракет. В итоге СБУ задержала их в рамках спецоперации, в следующем году их осудили, приговорив к восьми годам тюрьмы", — отмечается впубликации.

Уруский, возглавлявший Госкосмос в 2015 году, заявил, что при нем подобных случаев шпионажа не было. "Это непосредственная зона ответственности СБУ", — подчеркивает Уруский. Он также не слышал о попытках привлечения украинских специалистов Северной Кореей: "Вероятность отрицать нельзя. Но СБУ за этим следит — в Днепре всегда было специальное подразделение, занимавшееся именно этими проблемами".

"Кольчужный скандал-2"

Хоть эксперты, с которыми беседовала DW, и не могут полностью исключить украинское происхождение ракетных двигателей, но они подчеркивают, что этот вариант связан с рядом трудностей. К примеру замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предлагает начать с того, чтобы посмотреть на карту: "У России есть общая граница с КНДР, так что можно поставлять что угодно".

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"Украине это было бы намного труднее сделать, поскольку КНДР давно "под колпаком" западных спецслужб, добавляет Самусь. Эксперт также считает "просто невозможным" совершить перевозку ракетных двигателей по территории РФ в Северную Корею без ведома российских властей", — говорится в статье.

Опасность же нынешнего скандала для Украины Самусь видит в том, что США могут годами расследовать это дело. Он сравнивает ситуацию со скандалом 2002 года вокруг обвинений в адрес Украины в продаже станций радиотехнической разведки "Кольчуга" Ираку.

"В итоге их там не нашли, но осадок остался. Я считаю, тот скандал изменил вектор Украины и относительно евро-атлантической интеграции, и во внутренних процессах. Точно так может быть и сейчас: мы только приходим к какому-то понимаю с администрацией Трампа, в том числе касательно поставок вооружения, и сразу идет "удар в яблочко", ведь это превращает Украину в, фактически, врага", — считает Самусь.