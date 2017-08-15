Соцсети: корейские ракеты в украинской вышиванке. Возможно ли такое?

Южный машиностроительный завод

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Многострадальный Киев опять в эпицентре военного скандала, на этот раз — всемирного масштаба. Началось все после публикации New York Times. Ссылаясь на засекреченные оценки разведслужб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана издание поведало всему миру, что для своих баллистических ракет КНДР могла использовать украинские двигатели произведенные на "Южмаше". Не исключено, что приобретались эти двигатели на черном рынке…

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Позже и секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею, и сам "Южмаш" отрапортовал о том, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. Да и в самих зарубежных СМИ появились весьма противоречивые трактовки скандального отчета.

Вполне закономерно, что и в отечественном сегменте соцсетей "украинские" ракеты в КНДР вот уже вторые сутки удерживают пальму первенства среди самых актуальных тем: "Очень похоже на скандал вокруг "Кольчуг" при Кучме. Вопрос, это к досрочным в Раду или президентским?"; "КНДР давно интересовались ракетами "Южмаша". Особенно — двигателями для "Сатаны". "Ну что, товарищи, так кто ж продал Пхеньяну ракетную технику, а? Вот только недавно Ленинская Кузня получила право на торговлю оружием и бац, рояль в кустах. Совпадение?" — Нашлись в сетях и такие мысли.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook