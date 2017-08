Видишенко: ситуация с КНДР и "Южмашем" весьма абсурдна

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

The New York Times со ссылкой на новый доклад Международного института стратегических исследований (IISS) и данные спецслужб сообщила, что Украина тайно продала ракетные двигатели КНДР.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла в Северную Корею двигатели для баллистических ракет. Заявление размещено на официальном сайте СНБО.

Событие в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

На фоне обострения конфликта между США и Северной Кореей The New York Times заявило, что успех запусков ракет в КНДР стал возможным благодаря покупке двигателей на черном рынке, вероятно, на украинском заводе "Южмаш". Прокомментируйте эту информацию.

— Уже были весьма апокалиптичные заявления со стороны Юлии Владимировны Тимошенко по поводу данного скандала, что было весьма забавно, мгновенно играя против нынешнего правящего режима на этом. Но если говорить о ситуации с публикацией в The New York Times, хотелось бы отметить для начала то, что Украина на самом деле является с 1991-го весьма активным игроком на черном рынке вооружений в мире. Это объективный факт.

Вам не кажется, что черный рынок на Востоке и поставки оружия в Пхеньян с его баллистическими ракетами — это немного разные вещи?

— На самом деле Пхеньян не является все-таки таким уж врагом номер один всей цивилизации, исходя из того, что сами республиканцы в США, все республиканские администрации весьма эффективно играли со своими визави в Пхеньяне, в том числе, исходя из активной роли Пхеньяна на черном рынке вооружений. Если говорить о ситуации со скандалом в The New York Times, можно предположить, что какие-либо моменты имели место взаимодействия. Я говорю не о "Южмаше", а Украины на черном рынке вооружений в Северной Корее. Однако конкретная ситуация с "Южмашем" весьма абсурдна, учитывая то состояние, в котором сейчас пребывает у нас вторичный сектор производства, все производство с высокой добавленной стоимостью. Конечно же, можно предположить, что те деятели от коллективного Запада, которые были заинтересованы в данной публикации, весьма заинтересованы и в ликвидации своих конкурентов в области производства, которым занимается "Южмаш" непосредственно. Так как технологии в значительной степени в течение всех 25 лет у нас продавались, в течение последних трех лет очень продавались, то сейчас, возможно, присутствует заинтересованность в окончательной ликвидации своих конкурентов в Украине, в частности, "Южмаша", со стороны некоторых сил в США. В связи с чем, возможно, и разыгрывается подобный скандал при помощи The New York Times, который порочит репутацию "Южмаша".

Те же американские эксперты вспоминают, что российское ракетное предприятие "Энергомаш" ранее имело очень крепкие связи с "Южмашем". Эксперты предполагают, что двигатели могли храниться на складах в России и уже оттуда попасть в Северную Корею.

— Отношения Пхеньяна и Москвы весьма сложные. Поэтому говорить об этом – это то же самое, что говорить о прямой заинтересованности Киева в подобной афере. Параллельно с этим необходимо отметить и тот момент, что как раз компоненты для производства межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньян покупал у очень многих стран в разное время, в СНГ в том числе. Поэтому есть вероятность того, что это могут быть компоненты каких-либо прошлых сделок.

Глава СНБО Александр Турчинов и представители завода "Южмаш" заявили, что это провокация. Вспоминается история твита Трампа, что Украина влияла на предвыборную кампанию президента. Вероятно, статья The New York Times направлена на то же самое? Это информационная война?

— Конечно, это элемент информационной войны, элемент дискредитации. Но, понимаете, если мы говорим о субъективном отношении Трампа к этой тематике, конечно же, Украина, как не смешно, в какой-то степени пыталась влиять на политические процессы в США, исходя из заявлений крайне непрофессиональных отдельных представителей украинского дипкорпуса. Но, тем не менее, ситуация с Северной Кореей лежит в другой плоскости.

Смогут ли США и Китай как-то сотрудничать в вопросе КНДР?

— Во взаимодействии Пекина и Вашингтона пока не так отлажено действуют те договоренности, которые были в поместье господина Трампа в штате Флорида, как раз на переговорах президента США и председателя КНР господина Си Цзиньпина. Однако по вопросу КНДР, конечно же, КНР и США заинтересованы в деэскалации процесса, исходя из того, что Китай играет роль верховного сюзерена по отношению к своему северо-корейскому вассалу. И США, конечно же, своим воздействием на КНДР, в первую очередь воздействуют на КНР, используют это как элемент торга для других сфер.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

К сожалению, гуманитарная катастрофа в значительной степени уже присутствует в КНДР. Конечно же, наши китайские друзья не заинтересованы в усугублении этих процессов. И риторика республиканской администрации не способствует деэскалации и не способствует улучшении гуманитарной ситуации на севере Корейского полуострова.

Некоторые из американских экспертов призывают Трампа начать прямые переговоры с Пхеньяном. Может на это пойти американский президент?

— Понимаете, господин Трамп манипулирует данной тематикой в отношении Северной Кореи, и это в большей степени элемент как раз манипуляции со стороны новой администрации Белого Дома, это информационный фон, который огораживает администрацию от других, контрпродуктивных моментов на американской внутриполитической сцене. И эти попытки игры в образ обезьяны с гранатой относительно Венесуэлы и КНДР, это не более чем игра. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

Напомним, политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" заявил, что количество твитов — это единственный рекорд Дональда Трампа за первые шесть месяцев его президентства.

Конфронтация между США и Северной Кореей существует давно, однако ранее такого ощущения, что "война висит в воздухе", не было, говорит политический аналитик Владимир Горбач.