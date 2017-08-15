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    Оружейный скандал: в 2012 г в Украине осудили двух граждан КНДР за шпионаж

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (534)

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    Для выполнения задания граждане КНДР прибыли в Днепр в июле 2011 года "с целью сбора секретных документов путём их фотографирования цифровым фотоаппаратом".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина.  В 2012 году два гражданина Северной Кореи, которые являлись сотрудниками Торгового представительства КНДР в Белоруссии, были осуждены в Украине за шпионаж. Такой приговор содержится в Едином реестре судебных решений.

    Согласно решению Красногвардейского районного суда Днепра, которое было вынесено 28 мая 2012 года, два уроженца КНДР, являясь сотрудниками Торгового представительства КНДР в Белоруссии, "вступили в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установили конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины — сотрудником конструкторского бюро "Южное".

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    Для выполнения задания они прибыли в Днепр в июле 2011 года "с целью сбора секретных документов путём их фотографирования цифровым фотоаппаратом, вследствие чего попросили указанного сотрудника передать за денежное вознаграждение сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну".

    Во время фотографирования диссертаций с грифом "секретно" они были задержаны. Позже экспертиза установила, что информация в этих документах "раскрывает информацию о прогрессивных технологиях, новых видах технологических процессов по созданию ракетных комплексов, жидкостных ракетных двигателей, космических летательных аппаратов и систем поставки ракетного топлива".

    В решении суда отмечается, что в случае разглашения указанной информации "будет нанесён ущерб национальной безопасности Украины в сфере экономики, науки и техники, поскольку даст возможность заинтересованной стороне изготавливать собственные аналогичные системы космического назначения высокого качества, что усилит конкуренцию в данной отрасли, приведет к утрате Украиной рынков сбыта и недополучению значительных денежных поступлений".

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    В результате суд признал обоих граждан КНДР виновными в шпионаже и приговорил их к 8 годам лишения свободы.

    Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

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