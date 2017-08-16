наверх
16.08.201704:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Ракетные поставки в КНДР. Комментарий главы Госкосмического агентства

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (554)

    (обновлено: )1620
    И.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко не исключает, что поставки ракетных двигателей в КНДР осуществлялись Россией.
    Youtube 5 канал

    Украина не поставляла и не могла поставлять в Северную Корею ракетные двигатели и ракетные технологии, заявил и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как Украина поставила мир на грань ядерной войны

    "Такие двигатели не выпускались в Украине до 2001 года. Эти двигатели активно использовались в проектах "Циклон-2" и "Циклон-3". Эти ракеты изготавливались на" Южмаше "в интересах России. Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не выполняла. Все основания в России, зная о ее дружеских отношениях с Кореей, могли быть поставки туда двигателей и ракет ", — отметил Радченко.

    Читайте также — NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

    Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий и.о. директора ГКА Юрия Радченко. Видео
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?