Ракетные поставки в КНДР. Комментарий главы Госкосмического агентства

Украина не поставляла и не могла поставлять в Северную Корею ракетные двигатели и ракетные технологии, заявил и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко.

"Такие двигатели не выпускались в Украине до 2001 года. Эти двигатели активно использовались в проектах "Циклон-2" и "Циклон-3". Эти ракеты изготавливались на" Южмаше "в интересах России. Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не выполняла. Все основания в России, зная о ее дружеских отношениях с Кореей, могли быть поставки туда двигателей и ракет ", — отметил Радченко.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.