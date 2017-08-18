Северно-корейский тупик Украины

Павел Рудяков, эксперт

Историй о контрабандном украинском вооружении и военной технике в "горячих" точках и в местах вооруженных конфликтов в разных частях планеты за годы нашей независимости было немало. Одни из них подтверждались, то ли прямо, то ли косвенно, другие так и оставались на уровне досужих домыслов, но репутация Украины как потенциального источника незаконных поставок оружия и боеприпасов с каждым годом, каждым новым скандалом крепла и укоренялась. Нас не раз и не два хватали за руку прямо, как говорится, на горячем, но в каждом из этих случаев обстоятельства контекстуального, если так можно выразиться, характера складывались, если не совсем в нашу пользу, то и не вполне против нас, и нам удавалось отделываться лёгким испугом.

Так было, когда мы вопреки резолюциям ООН продавали стрелковое вооружение из запасов СССР хорватам и боснийским мусульманам в первой половине 1990-х. Так было, когда мы, обходя запреты и преграды, поставляли центральному правительству Македонии в 2001-ом, в момент крайнего обострения его противостояния с сепаратистами, боевые вертолёты вместе с экипажами. Так было, когда мы снабжали всем, чем можно, и чем нельзя, Грузию в 2008-ом. Так было во многих других случаях. Кроме, пожалуй, того, что имел место с "Кольчугами" для Ирака времен Саддама Хусейна. Их там, как впоследствии выяснилось, не оказалось, но для Леонида Кучмы история с ними не прошла даром, послужив одним из мотивов в решении США отправить его на покой. Или же поводов для того, чтобы уже имеющиеся мотивы перевести в плоскость практических решений и действий.

Если бы в сфере торговли оружием были актуальны социологические опросы, то на вопрос: "Допускаете ли Вы, что Киев продал ракетные двигатели Пхеньяну?", — утвердительно ответило бы, думаю, процентов 70-75, если даже не все 80, респондентов. Издержки репутации, скажете Вы? Соглашусь целиком и полностью. Издержки, именно издержки. Издержки, которые мы, к величайшему сожалению, уже наплодили, хоть пруд пруди, и которые продолжаем плодить, не покладая рук. Первая реакция нашей власти, профильных ведомств, ряда средств массовой информации на публикацию в "The New York Times" стала еще одним примером того, как происходит накопление репутационных и прочих издержек. Диапазон объяснений относительно того, откуда могла столь специфическая продукция "Южмаша" объявиться в северной части Корейского полуострова, оказался на удивление однообразен и однотипен. К счастью, никому из авторов объяснительных идей не пришло в голову, сыграв под дурачка по полной программе, запустить в информационное пространство "утку" в стиле Зоряна Шкиряка и ему подобных: дескать, раз Корея – Северная, то продукции завода, в названии которого написано – Южный, там быть не может. Ограничились вариантами "light": двигатели, может, и нашего производства, но не наши, а то ли из России, то ли из… СССР. Общую картину откликов в духе сдержанности и осторожности несколько подпортило решительное заявление Александра Турчинова, узревшего в статье "российскую пропаганду". Резковато, конечно, хотя, с другой стороны, хорошо, что только пропаганду, а не сразу агрессию.

Официальная реакция на публикацию и вызванные ею подозрения в адрес Киева от имени Петра Порошенко выглядит солидно и респектабельно. Не очень понятно только, на кого она рассчитана? Так много красивых слов о безусловной приверженности Украины своим международным обязательствам и напускного пафоса можно предлагать для внутреннего употребления, ни на кого из серьёзных людей на Западе такая стилистика впечатления не произведёт. Если расчет был на домашнюю публику, тогда все понятно, все правильно. Для своих можно и так: без конкретики, ограничиваясь одними общими рассуждениями и клятвенными заверениями в своей честности и неподкупности. Открытым, правда, остаётся вопрос о том, что говорить американцам? Хоть публично, хоть непублично, но что-то говорить, как-то ситуацию прояснять придется. Да, и европейцам, кстати, тоже. Предлагать им результаты проверки информации "NYT", на которую президент отвёл три (!) дня? Позволю себе предположить, что ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в главных европейских столицах ими не заинтересуются и не удовлетворятся. Хотя бы по той простой причине, что доверие к этим результатам, скорее всего, окажется минимальным.

Президентское сообщение-поручение, кроме того, порождает еще и сомнения другого плана: владеет ли высшее руководство страны и лично глава государства всей необходимой информацией, имеющей отношение к возникшей теме? Когда-то Валентин Наливайченко в бытность исполняющим обязанности председателя СБУ во времена президентства Виктора Ющенко, отвечая на обвинения в незаконных поставках оружия в Грузию, уверял, что контроль над экспортом вооружений организован у нас на очень высоком уровне, что он работает, и что его действенность ни у кого не должна вызывать ни малейших сомнений. Так ли это? Было ли так тогда, остаётся ли так теперь? Если да, остаётся, если власть владеет полной информацией о том, что у нас происходит в сфере торговли оружием и военной техникой, зачем Порошенко создавать какую-то специальную рабочую группу для проверки? Почему вместо этого не предъявить сразу же, по горячим следам исчерпывающие доказательства непричастности "Южмаша" и Украины к поставкам ракетных двигателей или технологий их производства в КНДР? Раз рабочая группа создана, значит, определённая неуверенность в том, что в "корейской" истории да как, все-таки на Банковой присутствует, не так ли? Мне кажется, что так. Это настораживает.

Все три дня на проверку, отведённые президентом, кстати говоря, могут тем, кто станет ею заниматься, не понадобиться. При наличии смекалки, которой нашим чиновникам не занимать, с поставленной задачей можно справиться гораздо быстрее. Благо как раз подоспел отчёт Генпрокуратуры о результатах расследования Иловайской трагедии августа 2014 г. В сложившейся ситуации сам Бог велел в истории с двигателями для КНДР пойти тем же путём, которым пошли прокуроры в истории с Иловайским "котлом": во всем, мол, виноваты русские войска, вторгшиеся на нашу территорию в самый неподходящий для этого момент и, к тому же, совершенно неожиданно для наших генералов. Что же касается самих генералов, чья некомпетентность и безответственность и привели, собственно, к трагедии, то их в отчёте ГПУ со всей старательностью и последовательностью вывели из-под любых подозрений и из-под любой критики. Дескать, ими были допущены отдельные просчеты, но они – просчеты — "не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий". Хотелось бы ошибиться, но, думаю, что в отчете о проверке по двигателям для северно-корейской ракетной программы или технологиям для их изготовления мы увидим похожие формулировки. Если, конечно, Порошенко, отвлекшись на празднование Дня независимости, не забудет с ними ознакомиться сам и ознакомить публику. В Украине и за её пределами.

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Главе нашего государства стоило бы, отнестись к ракетно-двигательной истории с максимальной серьезностью и ответственностью. Именно ему, никому другому, кроме него. И как лицу чиновному, и как бизнесмену, и как личности. Хотя о прямых угрозах, связанных с новой темой, пока говорить нет оснований, риски, которые она потенциально способна обусловить для Украины, могут оказаться значительными. При неблагоприятном стечении некоторых обстоятельств речь может идти не только об очередном поводе для ухудшения и без того не самой лучшей международной репутации нашей страны, но и о возникновении у сильных мира сего желания предпринять в отношении нас какие-то практические действия ограничительно-карательного свойства.

Порошенко стоило бы уже сейчас отдать себе отчет в том, что в любом случае, при любых, даже самых невероятных, сценариях дальнейшего развития ситуации, при любых раскладах его личные позиции более сильными не станут ни внутри страны, ни за рубежом. В далёком 2002-ом, когда разыгрывались заключительные акты истории с "Кольчугами" для Ирака, одно лишь упоминание о том, что Леонид Кучма "санкционировал" нелегальную продажу радаров Саддаму, стоили ему политической карьеры. Наша сторона тогда, пытаясь оправдаться, делала упор на тот факт, что мы, дескать, не продавали свою продукцию в Ирак напрямую, что во всем, мол, виноват некий "иорданской посредник". История учит, что она ничему не учит. Принимая во внимание заслуги Порошенко перед мировой демократией и перед Америкой, американцы вполне возможно не обвинят его, как Кучму, у которого таких заслуг и близко не было, в санкционировании противозаконных сделок. А вот привлечь его в той иной форме к ответственности за недостаточный контроль над тем, что творится в его "королевстве", они при желании могут.

Юлия Тимошенко с присущей для нее категоричностью заявляет: "Если информация (о причастности Украины к поставкам двигателей в КНДР – Авт.) подтвердится, это катастрофа". В настоящий момент эти слова звучат как явное преувеличение, но как повернётся дело завтра, и не придется ли к ним отнестись по-другому, не знает наверняка никто. С Тимошенко в данном случае можно согласиться: если история получит неприятное для нас продолжение, её прямые и косвенные последствия могут принести немало проблем и вреда. Впрочем, все может сложиться и по-другому. Если все для Украины в этой истории пройдет и закончится благополучно, и вину нашей стороны не подтвердит не только президентская рабочая группа, а и более солидные источники, то радость от того, что снаряд, просвистев над головой, пролетел мимо, все равно будет, как пелось в одной старой песне, "со слезами на глазах". Без косвенных, сопутствующих последствий и потерь нам уже не обойтись. Существует и третий вариант: если вина "Южмаша" или "контрабандистов" украинского происхождения не будет ни подтверждена, ни опровергнута, – а такое, безусловно, тоже возможно – Украина попадет в малоприятную ситуацию без вины виноватой, в которой "минусов" будет много, "плюсов" же никаких.

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Дальнейшее развитие событий в данном случае, как и в большинстве других, зависит от того, какую позицию займут американцы. Пока они, похоже, решили присмотреться к ситуации внимательнее. Никаких резких движений с их стороны в первые дни после появления новой информации не последовало. Порошенко это, конечно, не может не радовать, однако ни расслабляться, ни, тем более, тянутся за бокалом шампанского не стоит. Еще не время, еще не вечер. В дальнейшем развитии истории, как говорится, возможны варианты. Закрыть тему, сняв проблему, силами нашего посольства в США и посла Валерия Чалого вряд ли получится. Надо бы искать другие пути и возможности донесения нужных нам сведений, аргументов, доказательств. Не забывая о том, что тем же займутся все те, кто заинтересован в том, чтобы скандал радовался все сильнее и сильнее. Пока у нас с этим делом, насколько я могу судить, получается не очень. Вновь возникшую украинско-корейскую тему обсудили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. В каком ключе шло обсуждение, к чему оно пришло, если пришло, неизвестно. Но сам факт обсуждения примечателен. Включили тему в повестку дня назначенной на 22 августа встречи спецпредставитель госсекретаря Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков. Круги по воде пошли, обсуждение началось, продолжение следует. Говорят о нас, нас же самих к участию в беседах, увы, пока не приглашают. Так же, как представителей КНДР. Неплохая кампания, не правда ли? Пригласят ли в будущем? Это – вопрос. Бо-о-о-льшой вопрос!