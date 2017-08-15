Financial Times: КНДР могла получить двигатели не только в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Двигатели RD-250, которые установлены на ракетах КНДР, есть не только у украинского "Южмаша", но и у российского концерна "Энергомаш". Кроме того, полученные Пхеньяном двигатели были умело модифицированны. Поэтому не исключено, что иностранные инженеры разработали элементы, которые были предложены северокорейскому режиму", — пишет Financial Times ссылаясь на отчет эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.

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В отчете он указал "Южмаш" вероятным источником, поскольку украинский завод из-за конфликта с Россией плохо финансируется, говорится в статье. Поэтому эксперт предполагает, что несколько отчаянных работников или охранников могли украсть двигатели и продать их КНДР через контрабандистов или преступные сети на пространстве бывшего СССР, пишет FT.

"Двигатели, которые менее чем метр в высоту и один метр в ширину, могли быть транспортированы через Россию в Северную Корею", — цитирует издание отчет. "В "Южмаше" опровергают эти подозрения. За годы независимости компания не производила никаких двигателей и ракетных компонентов для военных целей. Вместо этого она сосредоточилась на технологиях для запуска спутников", — отмечается в публикации.

Помимо этого Financial Times напоминает и о другом научном отчете, который был опубликован в пятницу. "В нем говорилось о том, что двигатели RD-250 или модификация RD-251 были использованы КНДР. И вероятно, они были изготовлены компанией "Энергомаш" в России. При этом, в отчете предполагается, что КНДР "вероятно" могла получить двигатели в 80-х или в начале 90-х годов", — напоминает FT.

"Наличие ракетных компонентов RD-250/1 в новых северокорейских ракетах поднимает новый и потенциально зловещий вопрос о количестве советских ракетных двигателей, которые могли достаться КНДР во время распада СССР", — отметили авторы этого отчета Теодор Постол и Маркус Шиллер.

Однако Эллеман сомневается, что Пхеньян мог получить двигатели в 90-х годах и убежден, что это произошло, скорее всего, в 2016-ом, напоминает издание. При этом авторы обоих отчетов убеждены, что у КНДР есть несколько десятков ракетных двигателей: "вероятно их до 40". Помимо этого FT отмечает отрицание Киевом того, что "Южмаш" мог стать источником технологий для Северной Кореи. Зато украинские чиновники указывают пальцем на Россию, которая, в свою очередь, пока молчит, говорится в статье.

"Северная Корея долгое время пытается похитить ракетные технологии СССР у бывших его республик. К примеру в 80-х и 90-х годах Пхеньян через тайную сеть агентов украл технологии ракет Р-17 (Scud). Эти технологии легли в основу нынешней северокорейской ракетной программы. А в 2012 году Украина поймала двоих северокорейских граждан на попытке купить оборудование "Южмаша", — напоминает FT.

В свою очередь Эллеман считает, что ракеты Hwasong-14, которые испытала КНДР, хоть и потенциально могут долететь до США, но ядерной угрозы не представляют. "В обоих недавних испытаниях были использованы легкие боеголовки, что привело к завышению результатов. И в случае оснащения реальной ядерной боеголовкой, ракета, скорее всего, не долетит до американской цели", — говорится в статье.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

yuzhmash.com ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РД - 8

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

Помимо этого и генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев заявил, что какая-то страна смогла скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш". Он назвал информацию в статье New York Times "выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя".

В свою очередь в IISS отметили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну.