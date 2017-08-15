Двигатели "Южмаша" в КНДР. Политика США и фактор Украины

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Западная пресса подозревает, что передовые украинские ракетные разработки могли оказаться в руках Северной Кореи. Скандальную информацию принялись активно опровергать украинские власти и украинский завод "Южмаш".

Уже существуют несколько версий, которые объясняют этот скандал. Первая ― дезинформационная кампания со стороны России. Вторая версия заключается в коррупционной составляющей. Поэтому не исключается, что украинские предприятия могут торговать на черном рынке.

Третья версия заключается в том, что публикация в The New York Times, а перед тем размещение информации на сайте Международного института стратегических исследований могли быть инициированы со стороны Белого дома. Цель такой публикации связана с тем, что ситуация вокруг Корейского полуострова обостряется, а окружение Дональда Трампа таким образом пытается расширить возможности для собственных маневров.

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Ситуацию с якобы продажей на черном рынке ракетных двигателей украинского производства КНДР прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

Как вы считаете, что стоит за этой публикацией? Будет ли иметь эта история продолжение?

― Пока что эта публикация может нести репутационный удар для Украины, поскольку она опирается на мнение одного эксперта. То есть в любом случае это субъективное мнение. Оно не доказано никакими международными институциями, которые каким-либо образом контролируют распространение вооружения или военных технологий или разных комплектующих. Поэтому пока говорить о том, что это как-то повлечет за собой осложнение отношений с США на основании только одной публикации, я не думаю.

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Официальная реакция какая-то будет со стороны американских структур?

― Со стороны ряда украинских субъектов такая реакция является, конечно, природной и своевременной. Хотя Александр Турчинов мог бы сразу не искать российский след, поскольку это звучит довольно банально. Если внимательно почитать, то там пишется, что ракетные двигатели могли быть произведены на одном из предприятий в России или в Украине. То есть тут нет твердой доказательной базы, что это именно "Южмаш". Но заголовок, который звучит так, что украинский завод помог Северной Корее запустить ракету, именно заголовок, я думаю, создал такую шумиху, поскольку это все-таки журналистская среда и для того, чтобы материал прочитали и затем распространили, очень многое зависит от того, насколько будет красочным заголовок.

Дональд Трамп писал о возможном вмешательстве Украины в избирательную кампанию. Большинство экспертов сошлись на мнении, что подобные заявления ― своеобразное проявление внутриполитической борьбы в США. Может ли быть здесь нечто подобное?

― Я не исключаю, что это тоже. Украина здесь оказалась частью внутрипартийной борьбы в США и, в частности, такая публикация может быть выгодна в ближайшем окружении Трампа, поскольку Трамп сейчас очень скован на украинско-российском направлении в связи с тем, что Конгресс у него очень много полномочий перебрал в этом проблемном регионе. Поэтому попытка как-то связать Украину с КНДР в связи с тем, что, возможно, Украина тоже как-то помогала КНДР каким-то путем и так получалось, что она оказалась заложником ситуации, это может ставить за цель расширить этот маневр.

Насколько реакция украинских политиков и чиновников была правильной и выдержанной?

― Я думаю, что такая реакция, которая была продемонстрирована, которая просто отрицает попытки доказать, что Украина как-то к этому причастна, она была пока что достаточной. Не стоит приглашать разные международные инспекции только на основании публикации одного человека. О разных инспекциях можно будет говорить, только если потом последуют какие-то обвинения со стороны США, ЕС, Японии, Южной Кореи или каких-нибудь международных институций в сфере контроля над вооружением. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Вот тогда уже такие инспекции будут нужны.

В первый же день многие эксперты начали говорить о возможном некотором повторении кольчужного скандала. Здесь вы видите основания для подобных параллелей?

― Дело в том, что кольчужный скандал и ракетная программа КНДР ― тут совсем разные уровни опасности, как для репутации Украины, так и для глобальной безопасности. Поскольку одно дело поставлять кольчуги просто диктаторскому режиму, на который есть некоторые рычаги воздействия путем санкций или каких-нибудь теоретически превентивных ударов, то в случае с КНДР здесь все намного трудней, потому что эта страна, которая находится в международной изоляции и не стремится из нее выходить. Для нее ракетно-ядерная программа ― это способ не только выживания режима, а еще и способ шантажировать весь мир, в том числе, и США. Поэтому надеюсь, что до этого не дойдет. Но если какая-то страна, действительно, причастна к поставкам ракетных комплексов, то не исключено, что против нее могут быть очень серьезные санкции, как минимум, против тех предприятий, которые этим занимались.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире "ГС" прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.

Также военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что Украина наверняка получит военно-техническое имущество, возможно радиолокационные станции и средства связи желательно американского военторга.