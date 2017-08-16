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    Полторак о поставках оружия в КНДР: Украину приплетают ко всем скандалам

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (560)

    (обновлено: )10903
    Как отметил министр обороны Украины Степан Полторак, данные о том, что украинские ракетные двигатели поставлялись в КНДР, не соответствуют действительности и являются фейком.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Информация о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР не соответствует действительности, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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    "Нас прилепляют ко всем скандалам, которые есть в мире, это очередная привязка к тому, чего нет и быть не могло, это абсолютный фейк, и хотел бы, чтобы мы на эту тему даже не говорили. Это не отвечает действительности", — сказал Полторак в среду журналистам.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

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