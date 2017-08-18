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    Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (580)

    (обновлено: )15210
    Жуткая трагедия произошла накануне в одесском СИЗО: рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора. Изрубленное на куски тело сотрудницы изолятора нашли в мусорном баке. Как отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 17 августа, вечером в Одесском следственном изоляторе произошло зверское преступление: заключенный убил и расчленил сотрудницу СИЗО. По информации СМИ, изрубленное на куски тело инспектора по фамилии Порошенко нашли в мусорном баке, стоящем возле свинарника, входящего в подсобное хозяйство учреждения. Убийца сотрудницы СИЗО уже задержан: им оказался заключенный-рецидивист, привлеченный к хозяйственным работам на территории изолятора.

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    Одесская трагедия шокировала многих украинцев, в одночасье став самой топовой новостью, обсуждаемой в соцсетях: "Такое впечатление, что у всех сотрудников СИЗО была сиеста, поэтому никто не слышал и не видел происходящего…"; "Десятилетия в Одесском СИЗО незаконно расположен свинарник! Не подумайте, что для кормления арестованных лиц. Нет! Для руководства". "Интересно, как себя поведут организации по правам человека… Потому осужденных они защищают ОЧЕНЬ активно! А кто защитит сотрудников?" — Задают украинцы в сетях и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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