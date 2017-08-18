Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО

ГУ НП в Одесской области/Facebook

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 17 августа, вечером в Одесском следственном изоляторе произошло зверское преступление: заключенный убил и расчленил сотрудницу СИЗО. По информации СМИ, изрубленное на куски тело инспектора по фамилии Порошенко нашли в мусорном баке, стоящем возле свинарника, входящего в подсобное хозяйство учреждения. Убийца сотрудницы СИЗО уже задержан: им оказался заключенный-рецидивист, привлеченный к хозяйственным работам на территории изолятора.

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Одесская трагедия шокировала многих украинцев, в одночасье став самой топовой новостью, обсуждаемой в соцсетях: "Такое впечатление, что у всех сотрудников СИЗО была сиеста, поэтому никто не слышал и не видел происходящего…"; "Десятилетия в Одесском СИЗО незаконно расположен свинарник! Не подумайте, что для кормления арестованных лиц. Нет! Для руководства". "Интересно, как себя поведут организации по правам человека… Потому осужденных они защищают ОЧЕНЬ активно! А кто защитит сотрудников?" — Задают украинцы в сетях и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook