НАБУ расследует более 100 дел по коррупции на госпредприятиях

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут почти 400 уголовных производство, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях, сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство уголовных дел связаны с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных.

"В поле зрения НАБУ – около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли Украины. По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн", – сказано в сообщении.

По состоянию на 30 июня детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд 32 дела по коррупции на госпредприятиях на сумму 2,4 млрд грн.

НАБУ также отмечает, что после событий на Майдане руководителей госпредприятий начали назначать по результатам открытых конкурсов, однако на практике конкурсы не объявляют, а предприятием неопределенное время руководит "исполняющий обязанности", который не мешает существованию коррупционных схем.

Согласно сообщению, среди более 200 подозреваемых в коррупции каждый шестой руководит государственным или коммунальным предприятием.

Ранее сообщалось, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации Центр противодействия коррупции.