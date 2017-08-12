Коррупция в Днепре. Воровство в режиме мародерства

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Как говорят в самом Днепре, "на смену ворам пришли мародеры", а коррупция постепенно становится таким же символом и брендом города, как синагога "Менора" или Монастырский остров.

Прикрыть одно место

Привыкнув в бытность бизнесменом действовать посредством мутных схем, мэр Борис Филатов и после получения доступа к огромным ресурсам не изменяет своим правилам. Общественное мнение здесь никого не волнует — кто бы ни противостоял представителям власти новой волны, они знают, что рано или поздно "порешают" любые, даже самые сложные вопросы.

"В последнее время коррупция в Днепре приобрела откровенные и неприкрытые формы", — говорит известный в Днепре политолог Андрей Золотарев. — Если предыдущий мэр Иван Куличенко за почти 15 лет своей деятельности не опускался до беспредела и спокойно заработал на гостиницу в Испании, то для Филатова город — это ресурсная территория. Его можно грабить, а аборигенов "гнобить". Человек всю жизнь занимался отъемом чужой собственности. Соответственно, те практики рейдерства, которые являлись сугубо криминальным занятием стали обычным делом".

По словам Золотарева, стратегия мэра Филатова предельно проста — договориться со всеми, "прикрыть задницу" в Администрации президента, которой он поклялся в верности. Кроме того, градоначальник регулярно поддерживает контакт со своими хорошими знакомыми, которые в нынешнее время имеют большое влияние. Речь о министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Генеральной прокуратуры Юрии Луценко, с которыми Филатова связывает старая дружба. В случае чего, оба вполне способны помочь своему приятелю.

Царский Новый год

Не удивительно, что почувствовав глобальную безнаказанность, градоначальник не намерен сбавлять обороты. О масштабах коррупции в Днепре ходят легенды, а некоторые из них, порой, даже вызывают улыбку.

Например, в последний Новый год мэр решил устроить горожанам поистине незабываемый праздник. Отвлечь днепрян от насущных проблем должна была пластиковая елка в холле мэрии, клоуны на ходулях и аниматоры.

Все бы ничего, да только смета за веселое мероприятие потянула на … 13 миллионов гривен, из которых 153 тысячи пошли на украшение искусственной елки пластиковыми игрушками и гирляндами.

В "копеечку" влетело и празднование Нового года на площади Героев Майдана, которое обошлось налогоплательщикам в 5,12 миллионов гривен. Например, приехавшему порадовать Днепр своими песнями Олегу Скрипке были устроены VIP-условия. В город он прилетел бизнес-классом, а его группа, помимо гонорара, получала королевские "суточные" в размере 2700 гривен на одного человека.

Пиар на горшках

Нажиться, а заодно и попиариться мэр успел и на одном из детских садиков Днепра. Городские власти закупили для учреждения все необходимое, но в документации завысили стоимость в 2-3 раза. Например, за детские горшки, которые обычно стоят сущие копейки власти города заплатили 282 гривны за штуку. Причем, за стеллажи для этих горшков Департамент гуманитарной политики заплатил по 1792 гривен за единицу, тогда как их реальная стоимость —1090 гривен. Во время открытия Филатов со знанием дела на камеру проверяет деревянные стульчики для детей, но то, что каждый из них обошелся городскому бюджету в 563 гривен Facebook мэра не сообщает. Стенка для игрушек "Пазлы", за которую департамент заплатил 11 557 гривен на момент проведения торгов ее стоила 4740 гривен. Если за одну только единицу товара было переплачено 6817 гривен, можно представить как чиновники "нагрели руки" на детском садике. И это, только один из случаев, ставших известными. Можно только представить сколько подобных учреждений по правилу взаимовыручки помогли обогатиться Филатову и его окружению.

Для своих не жалко

Для того, чтобы отлаженный механизм и дальше работал как часы власти города не жалеют средств. Так, через подконтрольных депутатов Филатов продавил решение, согласно которому мэр, его заместители, секретарь горсовета и руководитель исполкома будут получать надбавку к зарплате +50 процентов и премию в размере 800% к должностному окладу. Вместе с тем, когда на предыдущих сессиях горсовет поднимал вопрос увеличения выплат чернобыльцам и ветеранам Филатов отказался решать эту проблему.

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"В Днепре после увеличения городского бюджета значительно выросла и коррупция, — говорит депутат горсовета от партии "Громадська сила" Катерина Збарская. — Если центральные органы власти и правоохранительные органы не будут заниматься контролем и профилактикой подобных прецедентов, это приведет к полной безнаказанности у местных князьков и фактическому созданию на карте страны отдельных коррупционных республик. В Днепре за последний год такая республика уже практически создана".