Скандальная застройка в Киеве. Никто в упор не видит коррупцию - активистка

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Кабмине решили проверить законность скандальных киевских строек. Для этого в правительстве уже создали межведомственную рабочую группу. По заявленной информации возглавил ее замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ, но фамилия пока не названа.

© Українські новини В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады

В списке резонансных объектов, которые собираются проверить, есть и Сенной рынок, застройка которого вызвала большой резонанс среди киевлян.

Решит ли правительственная проверка вопрос со строительством, спрогнозировала в эфире радиостанции Голос Столицы общественная активистка Юлия Никитина.

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Создание рабочей группы по резонансным стройкам на уровне Кабмина что-то способно изменить на рынке строительства в Киеве?

— Может изменить в случае, если будет воля. Однако я лично думаю, что Геннадий Зубко будет пытаться уйти от этой ответственности.

От какой ответственности он должен уйти?

— Министерство регионального развития Украины выдает разрешение на строительство. Это последняя инстанция, которая выдает последний документ в цепи разрешений, то есть разрешение на строительство. Какое-то время назад они эти функции передали городским администрациям на стройки с первой по четвертую категории сложности. Стройки пятой категории сложности, то есть самые огромные штуки — это жилые комплексы большие, это крупные офисно-торговые центры. То есть основная претензия киевлян по поводу угроз государству именно по поводу таких огромных строек, особенно в центре. То есть центральный ГАСК до сих пор подчиняется Геннадию Зубко. Соответственно, ответственность за решения этого ГАСКа несет Министерство регионального развития.

Можно ли назвать такие действия попыткой исправить ошибки?

— Если вдруг окажется, что эта межведомственная группа и будут две юридические проблемы по Сенному рынку, мне сложно говорить обо всех стройках, которые там перечислены, но вот про Сенной я знаю много. Если они увидят две имеющиеся проблемы, которые уже давно обнаружены и проверены рядом с юристами, тогда да, конечно, мы первые скажем спасибо.

© Українські новини В Киеве противники застройки перекрыли движение и начали строить баррикады

На какие юридические проблемы стоит обратить внимание?

— Конечно, первая юридическая проблема, когда центральный ГАСК, подчиняющийся Геннадию Зубко, напомню, выдавал разрешение на строительство зимой с 2015 на 2016 год, длился с декабря по апрель процесс выдачи, когда они выдавали это разрешение. У них был очень важный документ "містобудівні умови та обмеження КМДА", который был выдан задолго до событий 2013 года. Когда выдавался КМДА этот документ, они юридически право выдать его имели, а вот к тому моменту, когда выдавал разрешение ГАСК, этот документ уже не был действителен. То есть они выдали разрешение на строительство на основании недействительного документа. Потому что участок земельный, на который выдан этот документ, к моменту 2016 года перестал существовать. Его вывели из хозяйственного оборота, разделив на три других участка. С точки зрения закона дух закона нарушает сама система, которая работает у нас в стране по выдаче разрешений. Вот это конкретное нарушение буквы закона. Это первое. Во-вторых, есть второй базовый документ. Есть вообще два основных документа, на основании которых выдается разрешение на строительство. Первое — это "містобудівні умови та обмеження", которые, как я уже объяснила, были недействительны на момент выдачи разрешения. Второе — это "історико-містобудівне обґрунтування" Минкульта, который эти документы сроком действия на пять лет. В 2016 году ГАСК выдал разрешение на строительство на основании этого "історико-містобудівного обґрунтування", которое уже тоже не было действительно, потому что оно было выдано в 2008 году, а действует оно пять лет. В 2016 году оно уже давно было недействительным документом. Таким образом, ГАСК дважды закрыл глаза на недействительные два основных документа. Если сейчас Геннадий Зубко и его министерство, его ведомственная группа будут пытаться сделать вид, что этого не было, нам будет все понятно.

Что, по вашему мнению, на сегодняшний день нужно сделать, чтобы подобные вещи автоматически регулировались законом?

— Это то, чего мы пытаемся добиться всей шумихой по поводу "історико-містобудівних обґрунтувань", потому что система работает хорошо всегда, когда есть общие правила, которые выполняются. Есть правила, есть санкции за их невыполнение. Так работают системы. В нашем случае система не работает, потому что общие правила заменили ручным управлением. В Минкульте вместо того, чтобы выполнять ограничения историко-архитектурного опорного плана — это часть генплана Киева. Это очень важная его часть про исторический центр. Они ввели "історико-містобудівне обґрунтування". Это штука, которая позволяет в каждом отдельном случае в ручном режиме выставлять каждый раз произвольно высотность допустимого строительства. Есть 27 метров ограничения для исторического центра Киева в генплане. Оно не соблюдается, потому что юридически не прописано, где находится исторический центр Киева. Вместо того, чтобы этим заняться, ребята выдают разрешения на спальные комплексы в историческом центре. Вторая история — Министерство регионального развития делает, по сути, то же самое, потому что есть такая штука, называется ДБН — "державна будівельна норма". Например, есть такой ДБН, который регулирует допустимую плотность застройки. В историческом центре Киева, да и почти любом другом украинском городе крупном допустимая плотность застройки превышена в разы. Но при этом Министерство регионального развития вместо того, чтобы за этим следить, оно наоборот, оно делают такую штуку, которая называется внесением изменения. Как-то так звучит, что разрешение нарушить нормы ДБН и вот они тоже в режиме ручного управления в каждом отдельном случае решают, где, кому и как разрешить нарушить. Мы понимаем, первое правило коррупции — это замена общего правила на ручное управление. У нас это работает и в Минкульте, и в Минрегионе. То есть стройки "крышуются" двумя министерствами и мы просто надеемся, что в какой-то момент премьер это заметит, но пока не видит.

То есть нужно вмешательство лично премьера, по вашему мнению?

— Может быть, еще сработает вмешательство лично президента.

Ранее экс-первый заместитель председателя Киевской администрации Игорь Никонов заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что в Киеве не допустят больше ни одного незаконного строительства.

Напомним, что в КГГА было принято решение о переименовании 12 улиц, одной площади и проспекта в Киеве. Однако мода на изменение названий имеет и негативную сторону: уже через 10 лет улицы придется опять переименовывать, а новые названия жители будут попросту игнорировать. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал историк и политолог Кость Бондаренко.