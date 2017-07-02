Как меняются тарифы ЖКХ в июле. Комментарий эксперта

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В июле в Украине снова поднимутся цены. Подорожают так называемые социальные продукты, то есть мука, хлеб, вареная колбаса, крупа, яйца, подсолнечное масло и молоко.

Также возрастут коммунальные тарифы. Подробнее о том, сколько и за что придется платить украинцам, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

З 1 липня зростуть тарифи на утримання будинків у 1,5-2 рази. Це стосується всіх будинків?

— Ні, насправді не для всіх. Це стосується здебільшого тих будинків, які обслуговуються комунальними підприємствами, тобто ЖЕКами, як ми звикли. Тобто будинки, в яких ОСББ створені, самі визначають розмір вартості утримання будинку та прибудинкової території, як правило, це подорожчання в них відбулося раніше, коли приводилося вже до нормативів мінімальної заробітної платні, до вартості вивезення сміття, вартості електроенергії за освітлення місць загального користування та інших послуг, які з цим пов’язані. Тобто це стосується комунальних підприємств, це десь 80% будинків по місту Києву.

Тобто платіжки з підвищеними цінами споживачі отримають вже в серпні?

— Так, звичайно, зазвичай ми сплачуємо за спожиті послуги за попередній місяць, тобто, як правило, приходять десь починаючи з 10 серпня до 20 серпня. Але знову ж таки якщо щось не зміниться, тому що, як правило, при таких підвищеннях своєчасно не подаються нормативи, розрахунки і можуть бути певні затримки з отриманням рахунків, таке іноді буває.

Нацкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%. Для споживачів вартість електрики зросте?

— Ні, насправді, для населення вартість не повинна зростати, тому вона може просто опосередковано бути витком в збільшення вартості на інші послуги в подальшому, тобто така вартість закладена у вартість води, у вартість теплопостачання, водовідведення, тому воно може дати певне збільшення вже з певним часом тоді, коли будуть тарифи відповідні збільшені і затверджені Національною комісією регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто таке можливо, але в подальшому.

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Для промислових споживачів ціни на газ знижують на 3%, максимальна ціна також знижується приблизно на 3%. А що зміниться для киян? Чи платитимуть вони більше за газ або менше?

— Насправді, зараз з газом ситуація ще до кінця не вирішена, тому що ми пам’ятаємо, що намагались з 1 квітня внести дещо змінену формулу сплати за газ, вводити так звану абонентську плату, відповідно до тих зобов’язань, які ми брали перед МВФ. Передбачається, що така зміна в оплаті за газ може буде впроваджена безпосередньо або в липні, або в серпні місяці, тобто певним чином планується перегляд формули нарахування, і можливо, з нового опалювального сезону відбудуться певні зміни. І по газу тут ще виникає ціла низка інших питань, тому що зараз пішло масове встановлення загальнобудинкових лічильників на газ, які в той же час суперечать чинному законодавству, тобто може бути статися так, що в будинку буде встановлений загальнобудинковий лічильник на газ і зміниться розрахунок вартості щодо кожної квартири, тобто не від кількості зареєстрованих осіб за нормативами, а може бути відповідно до реального споживання будинком, розподіленого на кількість тих осіб, які зареєстровані безпосередньо в кожній конкретній квартирі.

Коли чекати на зміни у платіжках?

— Ці лічильники вже встановлюють і деякі будинки, мешканці виступають категорично проти, і в таких будинках, як правило, не вдається встановити лічильник. Деякі будинки, мешканці встановлюють такі лічильники індивідуальні в квартирах самостійно, і відповідно в них оплата здійснюється відповідно до показників такого лічильника. В деяких будинках зараз триває робота з встановлення і просто людям нараховують, хоча фактично цей аспект, він регулюється не законодавством, а регулюється нормативно-правовими актами самої ж Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто це відповідно до їхніх нормативних актів, а відповідно до закону мають бути все ж таки індивідуальні лічильники. Але здебільшого газопостачальним організаціям простіше встановити один лічильник на будинок, і відповідно справляти плату вже з одного лічильника мати справу з одним будинком, а не з великою кількістю індивідуальних споживачів.

Розкажіть, що із ОСББ відбувається? Від 1 липня їхнє створення мало би бути обов’язковим…

— Насправді дещо затихла ця ситуація, тому що ще рік тому мав запуститися повністю ринок комунальних послуг і створюватися ОСББ. Був такий серйозний пік організації населення, але останнім часом темпи вже не такі створення ОСББ. І фактично будинки, де не були створені ОСББ, або ті будинки, де люди самостійно не визначили іншу управляючу компанію, як правило, вони перейшли під управління тих самих комунальних ЖЕКів. Зараз фактично ці комунальні ЖЕКи вже почали підіймати вартість послуг з утримання будинку та прибудинкової території.

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Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире "ГС" заявил, что в отношении жилищно-коммунальных услуг Украина идет в Европу только в отношении цены, а вопрос качества не подтягивает.