КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Противники застройки перекрыли движение на перекрестке улиц Героев Обороны и Потехина в Киеве в среду, сообщают очевидцы.

"Прямо сейчас местные жители перекрыли движение на перекрестке улиц Героев Обороны и Потехина. Говорят, что очень против строительства рядом, а их никто не слышит. Отмечают, что сейчас продолжаются судебные заседания по этому делу и, якобы, суд должен признать, что строительство противоречит закону", — сообщается в паблике "Киев. Оперативный".

Facebook "Киев.Оперативный" Жители против застроек: митингующие киевляне перекрыли улицу

На месте акции протеста дежурят сотрудники патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.