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    Киев

    Жители против застроек: митингующие киевляне перекрыли улицу

    (обновлено: )12010
    Жители столицы в среду перекрыли движение на перекрестке улиц Героев Обороны и Потехина в Голосеевском районе города. Акция протеста проходит мирно.
    Жители против застроек: митингующие киевляне перекрыли улицу
    Facebook "Киев.Оперативный"

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Противники застройки перекрыли движение на перекрестке улиц Героев Обороны и Потехина в Киеве в среду, сообщают очевидцы.

    "Прямо сейчас местные жители перекрыли движение на перекрестке улиц Героев Обороны и Потехина. Говорят, что очень против строительства рядом, а их никто не слышит. Отмечают, что сейчас продолжаются судебные заседания по этому делу и, якобы, суд должен признать, что строительство противоречит закону", — сообщается в паблике "Киев. Оперативный".

    Facebook "Киев.Оперативный"
    Жители против застроек: митингующие киевляне перекрыли улицу

    На месте акции протеста дежурят сотрудники патрульной полиции.

    Ранее сообщалось, что на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

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