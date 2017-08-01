Новый принцип украинского ЖКХ: раздевай и властвуй

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В июне Верховной Радой был принят закон о коммерческом учете коммунальных услуг (№4901). Сейчас он дожидается подписи президента. Если закон будет подписан, то с 1 октября 2018 года страна получит новые правила оплаты поставок тепла и воды в многоквартирные дома.

Смысл новации в том, чтобы обязать жильцов платить поставщикам услуг не по индивидуальным счетчикам, а по общедомовым. Таким образом, власть, вероятно, надеется взвалить проблему индивидуальных долгов и должников с плеч поставщиков услуг на плечи жильцов дома, перед которыми будет выбор: платить за себя и за другого, входить в конфликт с этими другими, не нарушая норм уголовного кодекса, или столкнуться с проблемой отключения дома целиком от тепла, горячей и холодной воды. Иного смысла в нем не просматривается.

Да, на сегодняшний день, из-за неподъемных тарифов большая часть населения страны оказалась не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ. Так накопленный долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, согласно данным Госстата, на конец мая 2017 года составил 29,2 млрд гривен. В частности, долги за газ — 11,3 млрд грн, за отопление и горячую воду — 8,9 млрд грн, за электроэнергию — 3,9 млрд грн, за содержание домов и придомовой территории — 2,9 млрд грн, за холодную воду и канализацию — 1,8 млрд грн, за вывоз мусора — 0,4 млрд грн. И он стремительно продолжает расти. Ведь цены растут везде, вместе с безработицей и падением доходов. Потому, между удовлетворением потребности есть, покупать лекарства и одежду или платить по счетам ЖКХ, люди для которых это является дилеммой, безусловно, выбирают первое.

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Вполне очевидно, что при такой массовости неплатежей, власть искала и ищет выходы. Система субсидий, увы, проблему не решила. Забавно, что в свое время премьер Яценюк и не он один утверждали, что раньше госбюджет дотировал отрасль напрямую, а теперь решил субсидировать население в тех же, а то и больших объемах. Мол, какая разница? Арифметически, никакой. Зато помощь государства – адресная. На практике вся эта трескотня оказалась далекой от реальности. Объемы субсидирования вдруг начали резко отличаться от объемов былого дотирования в сторону роста. С которыми, увы, бюджет страны перестал справляться. Не помогла затея ввести пеню и штрафы. Вероятно, к тому времени, как она была озвучена, число должников насчитывало миллионы граждан и возникал банальный вопрос: а как администрировать начисление штрафов при таком числе "провинившихся"? Ведь, если они ранее игнорировали платежки, ну будут теперь игнорировать новые, с пеней и штрафами. Не рычаг. Не стало массовым и выселение за долги. А попробуй, если, например в 108 квартирном доме 40 квартир не платят и так во всем микрорайоне. Да и живут в них не только беспомощные инвалиды и пенсионеры, но например участники АТО с набором "сувениров" из зоны боевых действий. Того глядишь и на отряд самообороны нарвешься.

Новый же закон это просто "качественный скачок" в мышлении нашей депутатской "ОПГ". Потому как дает уникальные возможности для монополистов в сфере ЖКХ. На первый взгляд. Итак, базовая идея, если отвлечься от "радужной" оболочки комментариев авторов закона и ангажированных экспертов, заключается в том, чтобы поставщиков вывести из зоны конфликта с индивидуальными потребителями и перевести на уровень "войны" с домами в целом. Сценарий последней, будет прост: есть долг – отключаем весь дом, нет – поставляем дальше. А долг-то будет, и будет только расти. Почему? Разберем пример, в общем виде. Итак, за месяц дом потребил 10 тысяч кубов холодной воды. Оплатили 6 тысяч. Значит, в следующем месяце, поставщик, при потреблении де-факто 10 тысяч имеет полное право считать 14 тысяч и раскладывать их на всех жильцов. Рассчитались уже за 5. Значит, в следующем месяце на всех распишут 19 тысяч. И будут правы, ведь расчеты на всех будут исходить из разницы между потреблением и оплатой, перенося образовавшуюся дельту на всех жильцов в следующем месяце. Естественно, что при таком подходе число тех, кто будет платить, станет уменьшаться, а число тех, кто перестанет – расти. Начнет строиться долговая пирамида, которая просто приведет к тому, что платить не будет никто, и дом отключат от услуги.

Забавно, но до сих пор не отменен закон (№1198), по которому с июля 2014 года все поставщики коммунальных услуг обязаны заключить прямые договора с потребителями (так называемый поквартирный учет). И по нему, плата потребителю начисляется, исходя из показаний квартирного счетчика или нормативного потребления.

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Открытыми остаются еще ряд вопросов. Например, а что делать с накопленными долгами? Тоже расписать их на всех? Соблазн есть и возможность тоже. Ну, кто не знает, что на индивидуальном, квартирном уровне есть мастера, которые подкручивали счетчики, занижая потребление. А почему поставщик не станет "подкручивать" в сторону перепотребления, например, чтобы оптимизировать потери в сетях или постепенной компенсации прежних недоплат? Кто и как будет контролировать этот процесс?