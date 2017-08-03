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    Фотоленты

    Акция под Кабмином против незаконной застройки Киева

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (138)

    57
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото

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    Представители различных районов Киева протестовали в четверг у здания Кабинета министров Украины против активной незаконной застройки города. Несколько десятков человек требовали от правительства навести порядок в неконтролируемой застройке столицы.

    Напомним, жители Оболонского района Киева ранее выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

    Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

    Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.

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