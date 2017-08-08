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    Киев

    Стычки и потасовки. В Киеве вспыхнул новый конфликт с застройщиками

    (обновлено: )166
    Утром во вторник несколько десятков людей начали с помощью болгарки резать забор кооператива "Дружба" в Днепровском районе Киева. Местные жители заявили о рейдерстве.
    Стычки и потасовки. В Киеве вспыхнул новый конфликт с застройщиками
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Днепровском районе столицы вспыхнул новый конфликт вокруг автомобильной стоянки, которая принадлежит кооперативу "Дружба".

    Акция под Кабмином против незаконных застроек
    Украинское фото
    Акция под Кабмином против незаконной застройки Киева

    "Около 50 человек начали резать забор кооператива "Дружба", который находится на улице Стальского, 29. Местные жители очень возмущены, происходящее называют "рейдерским захватом". Говорят, что не последнюю роль в этом противостоянии играет "Эпицентр", руководство которого стремится забрать эту стоянку под собственные нужды", — сообщает "Киев Оперативный".

    Сообщается, что на месте конфликта находились пять патрулей полиции.

    Видео с места инцидента доступно здесь.

    Напомним, на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

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