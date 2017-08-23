Он, она, оно. Кто сменит Порошенко?

РИА Новости Украина

14 августа влиятельнейшее американское издание New York Times сообщило, что двигатели межконтинентальных ракет Северной Кореи, вероятно, изготовлены на заводе "Южмаш" в Украине. Украина поспешила сразу же опровергнуть данное заявление, однако ничего иного от неё, собственно говоря, и не ожидали, пишут Юрий Ткачёв, Руслан Бизяев.

Нечто подобное мы уже видели. В сентябре 2002 года США обвинили руководство Украины в незаконных поставках оружия иракскому режиму Саддама Хуссейна. В частности, тогдашнего президента Украины Леонида Кучму подозревали в том, что он мог лично санкционировать поставки в Ирак четырёх радарных комплексов "Кольчуга". Обвинения были быстро подхвачены оппозицией и сыграли свою роль в информационной кампании против Кучмы, приведшей в итоге к первому Майдану.

Правда, в итоге никаких украинских радиолокационных станций в Ираке не обнаружили, но кого уже беспокоили такие мелочи? Кстати, одним из инициаторов "кольчужного скандала" была временный поверенный США в Украине Мария Йованович. Сегодня Йованович занимает пост посла США в нашей стране. Просто поразительное совпадение!

Стоит ли удивляться тому, что публикацию New York Times многие сочли информационной торпедой, направленной лично в Петра Порошенко и выстроенный им режим. Дескать, в Америке уже начали готовить объяснения тому, что Пётр Порошенко больше не может возглавлять Украину. В эту теорию, кстати, достаточно аккуратно укладывается пресловутый призыв Трампа расследовать украинское вмешательство в выборы в США на стороне его конкурента — Хиллари Клинтон.

Впрочем, если нечто подобное действительно происходит, то дело здесь вряд ли в каком-то личном отношении Трампа к тем или иным украинским политикам. Точнее, этот фактор если и имеет место, то играет второ-, если не третьестепенное значение. На самом же деле всё куда проще. Крайне непопулярный в Украине Порошенко является "токсичным" для США: факт поддержки Вашингтоном украинского режима отчасти дискредитирует сам Вашингтон в глазах как американских, так и украинских избирателей. К тому же к Порошенко существует ряд весьма конкретных политических претензий, включая и невыполнение Минских соглашений, и весьма сомнительный характер реформ, и использование властных полномочий для укрепления положения собственного клана вместо борьбы с коррупцией…

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Но если в Белом доме и правда морально приготовились "слить" Порошенко, то перед началом активных действий следует подыскать того, кто сможет его заменить. Этот человек должен обладать целым рядом плохо сочетаемых между собой качеств: например, полная лояльность к Белому Дому должна сочетаться с "рукопожатностью" в Кремле, а способность договориться о неких правилах игры с украинскими олигархами – с готовностью проводить реформы и бороться с коррупцией… В общем, если кастинг на роль преемника Порошенко в Вашингтоне и проводят, то "конкурсной комиссии" можно только посочувствовать: выбор "лучшего из худших" никогда не был лёгкой задачей.

Она

В Белом Доме не могут не понимать: операцию по "пересадке президента" проще всего будет провернуть, если сделать ставку на Юлию Тимошенко. У лидера "Батькивщины" для этого есть почти всё: и высокий рейтинг, и харизма, и колоссальный политический опыт, и разветвлённая сеть партийных ячеек на местах. Тимошенко уже имеет опыт успешных (по крайней мере для себя лично) переговоров с Кремлём, не чужая в Брюсселе, зато не имеет устойчивой "политической" связи с войной на Донбассе, что в теории даёт ей возможность её закончить.

Кроме того, Тимошенко всячески демонстрирует лояльность по отношению к Вашингтону – чего только стоит история с "туалетной" встречей Тимошенко и Трампа.

Однако есть у "леди Ю" и свои минусы, закрыть на которые глаза в Белом Доме не могут. Во-первых, Госдепартамент уже поверил Тимошенко в 2009-м году: пресловутая история с кредитом МВФ, выделенным правительству Тимошенко под обещания реформ. Кредит "освоили", а вот с реформами, что называется, вышло не всё так однозначно.

Вторым ключевым недостатком Тимошенко являются её непростые отношения с украинскими олигархами. Во время своего премьерства при Ющенко она успела вдрызг разругаться со многими из них, включая таких грандов, как Ахметов, Фирташ, Коломойский и другие. Правда, лишившись власти, Тимошенко кардинально поменяла стиль общения с сильными мира сего. Однако украинских олигархов трудно обвинить в наивности: они прекрасно знают, что если "леди Ю" мягко стелет, то спать может оказаться весьма жёстко.

В общем, исключать возможность того, что в Вашингтоне остановят свой выбор на Тимошенко, не стоит. Однако очевидно, что сделано это будет без всякого удовольствия.

Гость с юга

Часто можно услышать мнение, что преемником Порошенко может попытаться стать экс-президент Грузии, а ныне аппатрид (т.е. человек без гражданства) Михаил Саакашвили. Сам Саакашвили регулярно даёт косвенные подтверждения этим слухам – вроде его недавнего обещания "очистить Украину от молдавских и донецких олигархов".

Другие "знаки" такого рода можно пытаться увидеть и в другом. Например, в том, что до недавнего времени поддерживающий Тимошенко экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сегодня говорит уже о союзе с импозантным экс-губернатором Одесской области. Да и сама Тимошенко, до недавних пор высказывавшаяся о Саакашвили скорее скептически, выступила в защиту Саакашвили в его конфликте с Порошенко.

Впрочем, шансы на то, что Порошенко сменит именно Саакашвили, весьма призрачны. И дело здесь даже не в том, что Саакашвили критически не хватает качественной команды, и не в том, что его правление в Одесской области запомнилось не столько реформами, сколько слухами о сомнительных связях с местными олигархами. Причина куда банальнее: Саакашвили по закону не может баллотироваться в президенты, так как кандидат на самое высокое кресло страны должен постоянно проживать на её территории хотя бы 10 лет, а этим Саакашвили похвастаться не может.

Поэтому в президентской гонке Саакашвили вряд ли будет самостоятельным участником. Зато он вполне может достаться победителю "президентского кастинга" в качестве дополнительного приза!

Гость в штатском

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко никогда не играл первых ролей в украинской политике. Однако с учётом постоянно растущего спроса на "новые лица", никто не может помешать ему попытаться начать их играть. К тому же у Наливайченко и его политсилы "Справедливость" уже есть определённые успехи на выборах в объединённых территориальных громадах – неплохое начало для растущего проекта.

Благодаря связям с Виктором Ющенко Наливайченко может рассчитывать на поддержку определённой части вашингтонского истеблишмента. Правда, в Белом Доме могут "некстати" вспомнить об его связях с олигархом Дмитрием Фирташем – но подобные "грехи" в украинской политике имеются практически у всех.

Вышеупомянутый союз Наливайченко с Саакашвили (который, правда, пока ещё далёк от окончательного оформления) подогрел интерес к персоне бывшего чекиста-дипломата. Однако до тех пор, пока личный президентский рейтинг Наливайченко остаётся на уровне статистической погрешности, всё это остаётся лишь разговорами.

Вечный непроходной

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко – ещё один представитель "клуба бывших", который сегодня активно рвётся к вершинам политической власти в Украине на фоне деградации режима Порошенко.

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Гриценко – не новичок в украинской политике. Он дважды участвовал в президентских выборах (2010 и 2014), а также попытался провести в парламент свою собственную политсилу "Гражданская позиция" в 2014-м году. Впрочем, опыт участия в избирательных кампаниях у Гриценко скорее негативный: на президентских выборах он получил, соответственно, 1,2 и 5,5 процентов, а на парламентских – 3,2%. За постоянные неудачи Гриценко даже получил обидное прозвище: "вечный непроходной".

Однако сегодня, возможно, время Гриценко, наконец, пришло. Соцопросы дают ему от 6 до 10 процентов голосов избирателей на возможных президентских выборах, что предоставляет ему определённые шансы даже выйти в финал соревнований за главное кресло страны.

Гриценко – совсем не чужой для США: в своё время он прошёл обучение в американских военных вузах и является одним из самых стойких сторонников вступления Украины в НАТО.

В общем и целом Гриценко – достаточно интересный кандидат в преемники Порошенко. Правда, некоторым минусом является тянущийся за ним шлейф скандалов, связанных с его пребыванием на посту министра обороны, в частности, многочисленные истории о разбазаривании принадлежащих Минобороны земель.

Как бы там ни было, ряд признаков указывает на то, что кандидатура Гриценко на роль преемника Порошенко может и не устроить Белый Дом. Не исключено, что дурная карма "непроходного" снова сыграла с Гриценко дурную шутку: проблема не в том, что чем-то плох он лично, а в том, что у Госдепа имеется более интересный кандидат.

Неожиданный удар

Разговоры о возможном разрыве между Виталием Кличко и Петром Порошенко (и, соответственно, выходом УДАРа из состава БПП), идут с 2016-го года. Правда, в последнее время они активизировались: по слухам, о "разводе с возвратом к девичьей фамилии" УДАР может заявить уже в ближайшее время. Называют даже возможные фамилии глав фракции УДАРа в Верховной Раде, которая образуется после выхода нардепов, прошедших по квоте этой политсилы, из состава Блока Порошенко.

Одной из возможных причин этого разрыва называют, в том числе, и то, что Кличко получил некий сигнал из Вашингтона: мол, именно его в Белом Доме сочли достойным сменить Порошенко на Банковой.

Вариант, безусловно, интересный. В конечном итоге, Кличко на протяжении долгого времени поддерживал Порошенко, так что является не чужим человеком для многих в текущей конфигурации власти. В то же время Кличко как мэр Киева не ассоциируется у граждан с ключевыми ошибками действующего режима, зато известен своими прозападными симпатиями и был одним из вождей Евромайдана…

Не стоит забывать и о том, что развод УДАРа и БПП автоматически снимает проблему поиска благовидного предлога для отставки Порошенко. Уход из пропрезидентской фракции примерно трети всех оставшихся депутатов, а также потеря для БПП значительной части организаций на местах станет для БПП ударом, от которого пропрезидентская сила уже не сможет оправиться. Автоматически прекратит существование правящая коалиция, которая и так, по слухам, не дотягивает до 226 голосов – в общем, начнутся процессы, которые уже не позволят Порошенко сохранять хорошую мину при плохой игре.

Что же до того, что новый кандидат в президенты Украины далеко не Цицерон, то это, как говорится, дело наживное: ведь был же президентом США однопартиец Дональда Трампа Джордж Буш, путавший Австрию с Австралией, Словакию со Словенией, АТЭС с ОПЕК, "холодную" войну с Гражданской и т.п. Лёгкая косноязычность мэра Киева в связи с этим, возможно, даже вызовет у некоторых обитателей Белого дома приятную ностальгию по старым добрым временам…

Вместо послесловия

Самое интересное заключается в том, что практически все возможные кандидаты на пост президента Украины – люди с большим прошлым, так или иначе участвующие в украинских политических играх уже долгие годы. Новые фигуры, способные всерьёз потягаться за президентское кресло, после Евромайдана как-то не выкристаллизовались.

И чем бы не закончился гипотетический кастинг в Белом Доме, следующие выборы – хоть президентские, хоть парламентские – завершатся выдачей карт из всё той же старой колоды.

Причём тасовать её, определённо, будут вовсе не рядовые украинские избиратели.