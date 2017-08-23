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    Аналитика и комментарии

    Он, она, оно. Кто сменит Порошенко?

    (обновлено: )47040
    Чем бы не закончился гипотетический кастинг в Белом доме, следующие выборы – хоть президентские, хоть парламентские – завершатся выдачей карт из все той же старой колоды.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    14 августа влиятельнейшее американское издание New York Times сообщило, что двигатели межконтинентальных ракет Северной Кореи, вероятно, изготовлены на заводе "Южмаш" в Украине. Украина поспешила сразу же опровергнуть данное заявление, однако ничего иного от неё, собственно говоря, и не ожидали, пишут Юрий Ткачёв, Руслан Бизяев

    Нечто подобное мы уже видели. В сентябре 2002 года США обвинили руководство Украины в незаконных поставках оружия иракскому режиму Саддама Хуссейна. В частности, тогдашнего президента Украины Леонида Кучму подозревали в том, что он мог лично санкционировать поставки в Ирак четырёх радарных комплексов "Кольчуга". Обвинения были быстро подхвачены оппозицией и сыграли свою роль в информационной кампании против Кучмы, приведшей в итоге к первому Майдану.

    Администрация президента Украины
    Украинское фото
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    Правда, в итоге никаких украинских радиолокационных станций в Ираке не обнаружили, но кого уже беспокоили такие мелочи? Кстати, одним из инициаторов "кольчужного скандала" была временный поверенный США в Украине Мария Йованович. Сегодня Йованович занимает пост посла США в нашей стране. Просто поразительное совпадение!

    Стоит ли удивляться тому, что публикацию New York Times многие сочли  информационной торпедой, направленной лично в Петра Порошенко и выстроенный им режим. Дескать, в Америке уже начали готовить объяснения тому, что Пётр Порошенко больше не может возглавлять Украину. В эту теорию, кстати, достаточно аккуратно укладывается пресловутый призыв Трампа расследовать украинское вмешательство в выборы в США на стороне его конкурента — Хиллари Клинтон.

    Впрочем, если нечто подобное действительно происходит, то дело здесь вряд ли в каком-то личном отношении Трампа к тем или иным украинским политикам. Точнее, этот фактор если и имеет место, то играет второ-, если не третьестепенное значение. На самом же деле всё куда проще. Крайне непопулярный в Украине Порошенко является "токсичным" для США: факт поддержки Вашингтоном украинского режима отчасти дискредитирует сам Вашингтон в глазах как американских, так и украинских избирателей. К тому же к Порошенко существует ряд весьма конкретных политических претензий, включая и невыполнение Минских соглашений, и весьма сомнительный характер реформ, и использование властных полномочий для укрепления положения собственного клана вместо борьбы с коррупцией…

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    Но если в Белом доме и правда морально приготовились "слить" Порошенко, то перед началом активных действий следует подыскать того, кто сможет его заменить. Этот человек должен обладать целым рядом плохо сочетаемых между собой качеств: например, полная лояльность к Белому Дому должна сочетаться с "рукопожатностью" в Кремле, а способность договориться о неких правилах игры с украинскими олигархами – с готовностью проводить реформы и бороться с коррупцией… В общем, если кастинг на роль преемника Порошенко в Вашингтоне и проводят, то "конкурсной комиссии" можно только посочувствовать: выбор "лучшего из худших" никогда не был лёгкой задачей.

    Она

    В Белом Доме не могут не понимать: операцию по "пересадке президента" проще всего будет провернуть, если сделать ставку на Юлию Тимошенко. У лидера "Батькивщины" для этого есть почти всё: и высокий рейтинг, и харизма, и колоссальный политический опыт, и разветвлённая сеть партийных ячеек на местах. Тимошенко уже имеет опыт успешных (по крайней мере для себя лично) переговоров с Кремлём, не чужая в Брюсселе, зато не имеет устойчивой "политической" связи с войной на Донбассе, что в теории даёт ей возможность её закончить.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Второй срок. Порошенко и технический кандидат

    Кроме того, Тимошенко всячески демонстрирует лояльность по отношению к Вашингтону – чего только стоит история с "туалетной" встречей Тимошенко и Трампа.

    Однако есть у "леди Ю" и свои минусы, закрыть на которые глаза в Белом Доме не могут. Во-первых, Госдепартамент уже поверил Тимошенко в 2009-м году: пресловутая история с кредитом МВФ, выделенным правительству Тимошенко под обещания реформ. Кредит "освоили", а вот с реформами, что называется, вышло не всё так однозначно.

    Вторым ключевым недостатком Тимошенко являются её непростые отношения с украинскими олигархами. Во время своего премьерства при Ющенко она успела вдрызг разругаться со многими из них, включая таких грандов, как Ахметов, Фирташ, Коломойский и другие. Правда, лишившись власти, Тимошенко кардинально поменяла стиль общения с сильными мира сего. Однако украинских олигархов трудно обвинить в наивности: они прекрасно знают, что если "леди Ю" мягко стелет, то спать может оказаться весьма жёстко.

    В общем, исключать возможность того, что в Вашингтоне остановят свой выбор на Тимошенко, не стоит. Однако очевидно, что сделано это будет без всякого удовольствия.

    Гость с юга

    Часто можно услышать мнение, что преемником Порошенко может попытаться стать экс-президент Грузии, а ныне аппатрид (т.е. человек без гражданства) Михаил Саакашвили. Сам Саакашвили регулярно даёт косвенные подтверждения этим слухам – вроде его недавнего обещания "очистить Украину от молдавских и донецких олигархов".

    Другие "знаки" такого рода можно пытаться увидеть и в другом. Например, в том, что до недавнего времени поддерживающий Тимошенко экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сегодня говорит уже о союзе с импозантным экс-губернатором Одесской области. Да и сама Тимошенко, до недавних пор высказывавшаяся о Саакашвили скорее скептически, выступила в защиту Саакашвили в его конфликте с Порошенко.

    Впрочем, шансы на то, что Порошенко сменит именно Саакашвили, весьма призрачны. И дело здесь даже не в том, что Саакашвили критически не хватает качественной команды, и не в том, что его правление в Одесской области запомнилось не столько реформами, сколько слухами о сомнительных связях с местными олигархами. Причина куда банальнее: Саакашвили по закону не может баллотироваться в президенты, так как кандидат на самое высокое кресло страны должен постоянно проживать на её территории хотя бы 10 лет, а этим Саакашвили похвастаться не может.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Порошенко укрепляет власть". Погребинский об обысках в "Страна.ua"

    Поэтому в президентской гонке Саакашвили вряд ли будет самостоятельным участником. Зато он вполне может достаться победителю "президентского кастинга" в качестве дополнительного приза!

    Гость в штатском

    Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко никогда не играл первых ролей в украинской политике. Однако с учётом постоянно растущего спроса на "новые лица", никто не может помешать ему попытаться начать их играть. К тому же у Наливайченко и его политсилы "Справедливость" уже есть определённые успехи на выборах в объединённых территориальных громадах – неплохое начало для растущего проекта.

    Благодаря связям с Виктором Ющенко Наливайченко может рассчитывать на поддержку определённой части вашингтонского истеблишмента. Правда, в Белом Доме могут "некстати" вспомнить об его связях с олигархом Дмитрием Фирташем – но подобные "грехи" в украинской политике имеются практически у всех.

    Вышеупомянутый союз Наливайченко с Саакашвили (который, правда, пока ещё далёк от окончательного оформления) подогрел интерес к персоне бывшего чекиста-дипломата. Однако до тех пор, пока личный президентский рейтинг Наливайченко остаётся на уровне статистической погрешности, всё это остаётся лишь разговорами.

    Вечный непроходной

    Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко – ещё один представитель "клуба бывших", который сегодня активно рвётся к вершинам политической власти в Украине на фоне деградации режима Порошенко.

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    Гриценко – не новичок в украинской политике. Он дважды участвовал в президентских выборах (2010 и 2014), а также попытался провести в парламент свою собственную политсилу "Гражданская позиция" в 2014-м году. Впрочем, опыт участия в избирательных кампаниях у Гриценко скорее негативный: на президентских выборах он получил, соответственно, 1,2 и 5,5 процентов, а на парламентских – 3,2%. За постоянные неудачи Гриценко даже получил обидное прозвище: "вечный непроходной".

    Однако сегодня, возможно, время Гриценко, наконец, пришло. Соцопросы дают ему от 6 до 10 процентов голосов избирателей на возможных президентских выборах, что предоставляет ему определённые шансы даже выйти в финал соревнований за главное кресло страны.

    Гриценко – совсем не чужой для США: в своё время он прошёл обучение в американских военных вузах и является одним из самых стойких сторонников вступления Украины в НАТО.

    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Враг №1. Как Банковая будет бороться с рейтингом Тимошенко

    В общем и целом Гриценко – достаточно интересный кандидат в преемники Порошенко. Правда, некоторым минусом является тянущийся за ним шлейф скандалов, связанных с его пребыванием на посту министра обороны, в частности, многочисленные истории о разбазаривании принадлежащих Минобороны земель.

    Как бы там ни было, ряд признаков указывает на то, что кандидатура Гриценко на роль преемника Порошенко может и не устроить Белый Дом. Не исключено, что дурная карма "непроходного" снова сыграла с Гриценко дурную шутку: проблема не в том, что чем-то плох он лично, а в том, что у Госдепа имеется более интересный кандидат.

    Неожиданный удар

    Разговоры о возможном разрыве между Виталием Кличко и Петром Порошенко (и, соответственно, выходом УДАРа из состава БПП), идут с 2016-го года. Правда, в последнее время они активизировались: по слухам, о "разводе с возвратом к девичьей фамилии" УДАР может заявить уже в ближайшее время. Называют даже возможные фамилии глав фракции УДАРа в Верховной Раде, которая образуется после выхода нардепов, прошедших по квоте этой политсилы, из состава Блока Порошенко.

    Одной из возможных причин этого разрыва называют, в том числе, и то, что Кличко получил некий сигнал из Вашингтона: мол, именно его в Белом Доме сочли достойным сменить Порошенко на Банковой.

    Вариант, безусловно, интересный. В конечном итоге, Кличко на протяжении долгого времени поддерживал Порошенко, так что является не чужим человеком для многих в текущей конфигурации власти. В то же время  Кличко как мэр Киева не ассоциируется у граждан с ключевыми ошибками действующего режима, зато известен своими прозападными симпатиями и был одним из вождей Евромайдана…

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Не стоит забывать и о том, что развод УДАРа и БПП автоматически снимает проблему поиска благовидного предлога для отставки Порошенко. Уход из пропрезидентской фракции примерно трети всех оставшихся депутатов, а также потеря для БПП значительной части организаций на местах станет для БПП ударом, от которого пропрезидентская сила уже не сможет оправиться. Автоматически прекратит существование правящая коалиция, которая и так, по слухам, не дотягивает до 226 голосов – в общем, начнутся процессы, которые уже не позволят Порошенко сохранять хорошую мину при плохой игре.

    Что же до того, что новый кандидат в президенты Украины далеко не Цицерон, то это, как говорится, дело наживное: ведь был же президентом США однопартиец Дональда Трампа Джордж Буш, путавший Австрию с Австралией, Словакию со Словенией, АТЭС с ОПЕК, "холодную" войну с Гражданской и т.п. Лёгкая косноязычность мэра Киева в связи с этим, возможно, даже вызовет у некоторых обитателей Белого дома приятную ностальгию по старым добрым временам…

    Вместо послесловия

    Самое интересное заключается в том, что практически все возможные кандидаты на пост президента Украины – люди с большим прошлым, так или иначе участвующие в украинских политических играх уже долгие годы. Новые фигуры, способные всерьёз потягаться за президентское кресло, после Евромайдана как-то не выкристаллизовались.

    И чем бы не закончился гипотетический кастинг в Белом Доме, следующие выборы – хоть президентские, хоть парламентские – завершатся выдачей карт из всё той же старой колоды.

    Причём тасовать её, определённо, будут вовсе не рядовые украинские избиратели.

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