В Харькове ребенок проткнул себя ножом

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Харькове двухлетний ребенок получил серьезные травмы из-за неосторожности взрослых. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, ЧП произошло 19 августа.

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"Отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок в это время упал на нож, который лежал на диване", – рассказали в полиции.

Малыша с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.