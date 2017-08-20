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    Происшествия

    В Харькове ребенок проткнул себя ножом

    (обновлено: )21101
    Двухлетнего ребенка с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Харькове двухлетний ребенок получил серьезные травмы из-за неосторожности взрослых. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, ЧП произошло 19 августа.

    Пост Полиции Харьковской области в Facebook

    "Отец приобрел игрушку ребенку, пытался ее распаковать с помощью ножа. На минуту отвлекся, а ребенок в это время упал на нож, который лежал на диване", – рассказали в полиции.

    Малыша с колото-резаной раной грудной клетки госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

    Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.

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