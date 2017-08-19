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    Происшествия

    Возле Бучи водитель влетел на встречную: погиб ребенок

    (обновлено: )12001
    Как сообщает пресс-служба полиции, в автомобиле находилась супружеская пара с тремя дети. Самой младшей было три года. В результате ДТП она погибла.
    ДТП возле Бучи
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. При въезде в пгт. Буча Киевской области, нетрезвый водитель, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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    В автомобиле находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми – девочками 3, 6 и 15 лет. В результате столкновения 3-летняя девочка погибла.

    Драгер обнаружил у виновника ДТП 2,8 промилле алкоголя. Его задержали, полиция открыла уголовное производство.

    Ранее сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.

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