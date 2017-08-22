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    Умер украинец, пострадавший при пожаре на нефтяной скважине в России

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    После пожара на нефтяной скважине были госпитализированы восемь пострадавших. Один человек скончался, у двоих - состояние средней степени тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Умер один из восьми граждан Украины, пострадавших в результате пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО.

    Пожар в Ростове-на-Дону
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    Пожар на месторождении произошел 10 августа около полуночи по местному времени. Работы на объекте ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников предприятия, являющихся гражданами Украины, были доставлены в ближайшую больницу в городе Радужный. Вскоре они были транспортированы для лечения в городскую клиническую больницу Сургута.

    "Один человек скончался, у двоих — состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии также с положительной динамикой", — заявили РИА Новости в штабе правительства Югры, уточнив, что смерть мужчины наступила в понедельник.

    Изначально он был доставлен в больницу Сургута в крайне тяжелом состоянии с очень сложным прогнозом. Как отметил собеседник агентства, погибший все это время находился в коме и так и не вышел из нее.

    Ранее следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

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