Умер украинец, пострадавший при пожаре на нефтяной скважине в России

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Умер один из восьми граждан Украины, пострадавших в результате пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО.

Пожар на месторождении произошел 10 августа около полуночи по местному времени. Работы на объекте ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников предприятия, являющихся гражданами Украины, были доставлены в ближайшую больницу в городе Радужный. Вскоре они были транспортированы для лечения в городскую клиническую больницу Сургута.

"Один человек скончался, у двоих — состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии также с положительной динамикой", — заявили РИА Новости в штабе правительства Югры, уточнив, что смерть мужчины наступила в понедельник.

Изначально он был доставлен в больницу Сургута в крайне тяжелом состоянии с очень сложным прогнозом. Как отметил собеседник агентства, погибший все это время находился в коме и так и не вышел из нее.

Ранее следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Читайте также: Появились фото масштабного пожара в Днепре