Пожар на нефтяной скважине в России: состояние украинца резко ухудшилось

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Состояние одного из восьми пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице Сургута.

Пожар на объекте произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, локализация огня завершилась в ночь на субботу, ликвидация продолжается. В пресс-службе нефтегазодобывающего предприятия уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией. Ранее все пострадавшие были доставлены в Сургут из городской больницы города Радужный, который находится ближе остальных крупных населенных пунктов к месту происшествия.

"Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, они находятся в реанимации. Состояние остальных — средней степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

В пятницу сообщалось, что все восемь человек являются гражданами Украины, которые работают вахтовым методом в компании "Интегра-Бурение" — подрядчике "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", разрабатывающего месторождение.

Следственный комитет возбудил в связи с инцидентом уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда. Проверку ведут также МВД, окружная прокуратура и Ростехнадзор.