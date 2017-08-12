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    Россия

    Пожар на нефтяной скважине в России: состояние украинца резко ухудшилось

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    В больнице Сургута сообщили, что один пострадавший в результате пожаре на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО находится крайне тяжелом состоянии.
    Ликвидация пожара на Приразломном нефтяном месторождении в ХМАО
    Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО – Югре | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Состояние одного из восьми пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО оценивается как крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице Сургута.

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    Пожар на объекте произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, локализация огня завершилась в ночь на субботу, ликвидация продолжается. В пресс-службе нефтегазодобывающего предприятия уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией. Ранее все пострадавшие были доставлены в Сургут из городской больницы города Радужный, который находится ближе остальных крупных населенных пунктов к месту происшествия.

    "Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, они находятся в реанимации. Состояние остальных — средней степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

    В пятницу сообщалось, что все восемь человек являются гражданами Украины, которые работают вахтовым методом в компании "Интегра-Бурение" — подрядчике "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", разрабатывающего месторождение.

    Следственный комитет возбудил в связи с инцидентом уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда. Проверку ведут также МВД, окружная прокуратура и Ростехнадзор.

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