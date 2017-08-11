наверх
11.08.201717:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Пожар на нефтяной скважине в России: пострадали украинцы

    (обновлено: )30511
    В результате пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры пострадали восемь граждан Украины, они госпитализированы. На месторождении пострадавшие работали вахтовым методом.
    Ликвидация пожара на Приразломном нефтяном месторождении в ХМАО
    Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО – Югре | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Все восемь человек, госпитализированные после пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры — граждане Украины, сообщили РИА Новости в больнице города Радужный.

    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Двойное убийство и суицид. Кадры с места пожара в многоэтажке Киева

    В медицинском учреждении заявили, что два человека находятся в тяжелом состоянии, они отправлены бортом санитарной авиации в Сургут. До конца пятницы в ожоговый центр крупнейшего города ХМАО будут доставлены остальные пострадавшие, состояние которых — средней степени тяжести.

    "Все пострадавшие являются гражданами Украины. Они работают в округе вахтовым методом", — заявили в больнице.

    Пожар на месторождении произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, ликвидация огня продолжается. В пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, обслуживающего скважину, уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией. Проверку ведут МВД, СК и окружная прокуратура.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев