Пожар на нефтяной скважине в России: пострадали украинцы

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Все восемь человек, госпитализированные после пожара на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры — граждане Украины, сообщили РИА Новости в больнице города Радужный.

В медицинском учреждении заявили, что два человека находятся в тяжелом состоянии, они отправлены бортом санитарной авиации в Сургут. До конца пятницы в ожоговый центр крупнейшего города ХМАО будут доставлены остальные пострадавшие, состояние которых — средней степени тяжести.

"Все пострадавшие являются гражданами Украины. Они работают в округе вахтовым методом", — заявили в больнице.

Пожар на месторождении произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, ликвидация огня продолжается. В пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, обслуживающего скважину, уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией. Проверку ведут МВД, СК и окружная прокуратура.