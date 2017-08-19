наверх
19.08.201714:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились фото масштабного пожара в Днепре

    (обновлено: )88
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном
    informator.dp.ua

    Рекомендуем

    Модный итальянский блогер ЖаклинГламурная 47-летняя бабушка покоряет соцсети09:05 19.08.2017
    Митинг против восстановления Романа Насирова на службе в ГФСХарьковчане "уложили" Насирова на носилки и "упаковали" в одеяло05:45 19.08.2017
    Нападение в ТуркуРезня в Финляндии и Германии: кадры с места трагедии21:30 18.08.2017
    Роберт РедфордЗвезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино17:56 18.08.2017
    Акция памяти жертв теракта в БарселонеФотоитоги 18 августа: террористическая атака в Испании и зверское убийство в Одесском СИЗО17:47 18.08.2017
    Противники строительства кладбища перекрыли движение в центре Винницы"Траур" под мэрией. Митинг против строительства нового кладбища в Виннице12:12 18.08.2017
    Теракт в БарселонеНа месте кровавого теракта в Барселоне (18+)10:13 18.08.2017
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗОПервые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)22:09 17.08.2017
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция21:12 17.08.2017
    Все фотоленты
    Масштабный пожар со взрывами на Мирном

    В Днепре в пятницу произошел крупный пожар в районе поселка Мирный. По данным informator.dp.ua, горели склады с вторсырьем — полиэтиленом и макулатурой. Возгорание пытались ликвидировать всеми возможными способами. Пострадавших нет — все работники были  эвакуированы.

    Во время пожара на складе несколько раз прогремели взрывы. По данным издания, местные жители рассказывали, что осколки от шифера и пылающие остатки сырья долетали до их домов. По их словам, из-за крупного пожара они остались без газа и света.

    Постоянный запах дыма тревожил людей много часов: первый пожар на предприятии произошел в пятницу, а в субботу снова вспыхнул: на этот раз возгорание было намного серьезнее.

    Смотрите также: Пожар у аэропорта в Лондоне: пылает ангар

    Ссылки по теме:
    Теги: