Появились фото масштабного пожара в Днепре

В Днепре в пятницу произошел крупный пожар в районе поселка Мирный. По данным informator.dp.ua, горели склады с вторсырьем — полиэтиленом и макулатурой. Возгорание пытались ликвидировать всеми возможными способами. Пострадавших нет — все работники были эвакуированы.

Во время пожара на складе несколько раз прогремели взрывы. По данным издания, местные жители рассказывали, что осколки от шифера и пылающие остатки сырья долетали до их домов. По их словам, из-за крупного пожара они остались без газа и света.

Постоянный запах дыма тревожил людей много часов: первый пожар на предприятии произошел в пятницу, а в субботу снова вспыхнул: на этот раз возгорание было намного серьезнее.

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