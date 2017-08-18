наверх
18.08.201715:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Масштабный лесной пожар вспыхнул в Днепропетровской области

    49
    По информации ГСЧС, на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров (25 гектаров верхового).
    Пожар в лесу. Архивное фото
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Крупный пожар вспыхнул на территории Петропавловского лесничества в Днепропетровской области, где горит около 50 гектаров лесной подстилки и хвойного леса, угрозы населенным пунктам нет, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

    Под Запорожьем перекрыта трасса из-за сильного пожара. Видео
    Канал 061.ua на Youtube
    Под Запорожьем заблокирована трасса из-за сильного пожара

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу утром вблизи села Дмитровка.

    "На территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров (25 гектаров верхового). Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.

    Для тушения пожара привлечены два самолета АН-32П от Госслужбы Украины по ЧС.

    Ранее сообщалось, что пожар возник на крыше восьмиэтажного жилого дома в Харькове, жителей эвакуировали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину