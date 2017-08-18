наверх
18.08.201721:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На предприятии в Днепре вспыхнул крупный пожар: подняли авиацию

    (обновлено: )40010
    Пожар вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия по переработке вторсырья. Огонь перекинулся на рядом расположенное двухэтажное складское здание и металлический ангар.
    1 / 2
    Пожар в Днепре
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. На территории предприятия в Днепре в пятницу вспыхнул крупный пожар, сообщается на сайте ГСЧС.

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья на открытой территории — там возникло возгорание макулатуры и пластика.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар на территории предприятия в Днепре

    "Огонь перекинулся на рядом расположенное двухэтажное складское здание и металлический ангар с резиной и кислородными баллонами. Жертв и пострадавших нет. В 18.23 пожар локализован на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Тушение пожара продолжается", — говорится в сообщении.

    К тушению пожара привлечены восемь единиц техники и 45 человек, а также самолет АН-32П.

    Смотрите также: Крупный пожар на химзаводе в Донецке

    Ранее сообщалось о масштабном лесном пожаре в Днепропетровской области. Также на днях из-за крупного пожара под Запорожьем была заблокирована трасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину