На предприятии в Днепре вспыхнул крупный пожар: подняли авиацию

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. На территории предприятия в Днепре в пятницу вспыхнул крупный пожар, сообщается на сайте ГСЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья на открытой территории — там возникло возгорание макулатуры и пластика.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар на территории предприятия в Днепре

"Огонь перекинулся на рядом расположенное двухэтажное складское здание и металлический ангар с резиной и кислородными баллонами. Жертв и пострадавших нет. В 18.23 пожар локализован на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Тушение пожара продолжается", — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены восемь единиц техники и 45 человек, а также самолет АН-32П.

Смотрите также: Крупный пожар на химзаводе в Донецке

Ранее сообщалось о масштабном лесном пожаре в Днепропетровской области. Также на днях из-за крупного пожара под Запорожьем была заблокирована трасса.