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    Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Харькове

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    По данным Госслужбы по ЧС, из дома были эвакуированы 39 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров, причина пожара устанавливается.
    Пожар в жилом доме в Харькове
    ГУ ГСЧС в Харьковской области

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Харькове, причина возгорания устанавливается, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Ранее ведомство сообщило, что пожар возник на крыше восьмиэтажного жилого дома в Харькове, жителей эвакуировали.

    "Пожар в жилом доме в городе Харьков ликвидирован", — говорится в сообщении.

    По данным Госслужбы по ЧС, из дома были эвакуированы 39 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров, причина пожара устанавливается.

    Ранее пожар произошел площадью 500 квадратных метров в жилом доме и прилегающей территории в Харькове. Пострадавших нет.

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