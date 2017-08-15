Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Харькове

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Харькове, причина возгорания устанавливается, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ведомство сообщило, что пожар возник на крыше восьмиэтажного жилого дома в Харькове, жителей эвакуировали.

"Пожар в жилом доме в городе Харьков ликвидирован", — говорится в сообщении.

По данным Госслужбы по ЧС, из дома были эвакуированы 39 человек, никто не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров, причина пожара устанавливается.

Ранее пожар произошел площадью 500 квадратных метров в жилом доме и прилегающей территории в Харькове. Пострадавших нет.

Читайте также: Мариуполь в огне: в городе вспыхнуло 200 пожаров