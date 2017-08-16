Стали известны подробности пожара близ аэропорта в Лондоне

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Инцидент в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне не повлиял на работу воздушной гавани.

Как сообщает газета Sun со ссылкой на представителя аэропорта, он открыт и продолжает нормальную работу.

"Сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля. Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось, что близ аэропорта в Лондоне прогремел взрыв.