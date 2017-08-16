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    В мире

    Стали известны подробности пожара близ аэропорта в Лондоне

    (обновлено: )76
    По словам представителя аэропорта, сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля.
    Взрыв у аэропорта в Лондоне
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Инцидент в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне не повлиял на работу воздушной гавани.

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    Как сообщает газета Sun со ссылкой на представителя аэропорта, он открыт и продолжает нормальную работу.

    "Сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля. Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

    В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов. О причинах возгорания не сообщается.

    Ранее сообщалось, что близ аэропорта в Лондоне прогремел взрыв.

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