Взрыв произошел на станции метро в центре Каракаса

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе, сообщают местные СМИ.

"Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро "Площадь Венесуэлы", — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. "Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу", — говорится в сообщении.

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Сведения о пострадавших не поступали.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.

В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией.