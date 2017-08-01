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    Власти в три раза завысили число участников выборов - оппозиция Венесуэлы

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    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (48)

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    Оппозиция Венесуэлы не признала недавние выборы национального учредительного собрания, указав, что созыв собрания должен быть осуществлен через референдум.
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    REUTERS Andres Martinez Casares

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новостит Украина. Один из лидеров венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти примерно в три раза завысили число людей, проголосовавших на выборах национального учредительного собрания.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    Выборы были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала их, указав, что созыв собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным генпрокурора, не менее 10 человек.

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    "В воскресенье Единая социалистическая партия Венесуэлы со всем своим ресурсом, инфраструктурой и нарушениями получила число, которое не достигло даже 3 миллионов участников. И что они сделали? Они просто умножили на три, и Тибисай Лусена (глава национального избирательного совета) вышла, чтобы сказать это стране", — заявил Каприлес в своем обращении к нации, транслировавшемся в социальных сетях.

    По мнению Каприлеса, озвученная властями цифра участников более чем в 8 миллионов человек является ложью. Он отметил, что менее чем за два года власти потеряли примерно 3 миллиона из 5 миллионов своих сторонников.

    Каприлес призвал сторонников не поддаваться пессимизму и заверил, что продолжит борьбу за свободу, демократию и прогресс страны. "Эта борьба началась не с этого мошеннического созыва выборов, мы выплеснемся на улицы с той же ясной с 1 апреля повесткой дня", — сказал губернатор.

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    С апреля оппозиция выводит своих сторонников на улицы в знак протеста против действий властей. По последним данным генпрокуратуры, в результате протестов в общей сложности погибли более 120 человек. Перед голосованием в воскресенье МВД запретило протестные акции под угрозой длительного тюремного заключения, но это не остановило противников Мадуро, и акции продолжились.

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