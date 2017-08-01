Власти в три раза завысили число участников выборов - оппозиция Венесуэлы

КИЕВ, 1 авг — РИА Новостит Украина. Один из лидеров венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что власти примерно в три раза завысили число людей, проголосовавших на выборах национального учредительного собрания.

Выборы были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала их, указав, что созыв собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным генпрокурора, не менее 10 человек.

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"В воскресенье Единая социалистическая партия Венесуэлы со всем своим ресурсом, инфраструктурой и нарушениями получила число, которое не достигло даже 3 миллионов участников. И что они сделали? Они просто умножили на три, и Тибисай Лусена (глава национального избирательного совета) вышла, чтобы сказать это стране", — заявил Каприлес в своем обращении к нации, транслировавшемся в социальных сетях.

По мнению Каприлеса, озвученная властями цифра участников более чем в 8 миллионов человек является ложью. Он отметил, что менее чем за два года власти потеряли примерно 3 миллиона из 5 миллионов своих сторонников.

Каприлес призвал сторонников не поддаваться пессимизму и заверил, что продолжит борьбу за свободу, демократию и прогресс страны. "Эта борьба началась не с этого мошеннического созыва выборов, мы выплеснемся на улицы с той же ясной с 1 апреля повесткой дня", — сказал губернатор.

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С апреля оппозиция выводит своих сторонников на улицы в знак протеста против действий властей. По последним данным генпрокуратуры, в результате протестов в общей сложности погибли более 120 человек. Перед голосованием в воскресенье МВД запретило протестные акции под угрозой длительного тюремного заключения, но это не остановило противников Мадуро, и акции продолжились.