О чем пишут в мире: США угрожает КНДР и Венесуэле, страшная тайна затонувшей частной подлодки

РИА Новости Украина

Трамп диктует правила игры

Абсолютно все мировые СМИ поместили на первые страницы угрозы президента США Дональда Трампа в адрес КНДР и Венесуэлы. Так, глава страны заявил, что КНДР "пожалеет" в случае новых угроз или действий против США и их союзников. Он также отметил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

Как пишет британская Guardian, Трамп "продолжил превращать кризис вокруг КНДР в личную схватку с Ким Чен Ыном". Однако, отмечает издание, несмотря на агрессивные высказывания главы Соединенных Штатов, никак изменений касательно размещения войск США в регионе не произошло.

Газета Politico со ссылкой на свои источники даже сообщила о том, что формально находящийся в отпуске Трамп будет вынужден покинуть Нью-Йорк и вернуться в Вашингтон в понедельник, однако нет ясности относительно того, связана ли данная поездка с ситуацией вокруг КНДР.

Что же касается заявлений президента о Венесуэле, по мнению Washington Post, они "свидетельствуют о серьезной эскалации риторики США, которые до этого момента подчеркивали необходимость регионального подхода, предусматривающего усиление давления латиноамериканских партнеров на режим Мадуро".

Испанская Pais, в свою очередь, предупреждает, что угрозы Трампа могут стать "топливом" для президента Венесуэлы в разжигании идеи об интервенции США, "старого призрака империализма янки".

Перу и Венесуэлы – новый виток обострения

Многие зарубежные издания также активно освещают новые страсти в отношениях двух латиноамериканских государств. Сначала министерство иностранных дел Перу объявило о высылке посла Венесуэлы из страны из-за "подрыва демократического порядка". После этого внешнеполитическое ведомство Венесуэлы не просто приняло ответные меры и выслало из страны перуанского поверенного в делах, но также объявило президента Перу Педро Пабло Кучински врагом народа из-за вмешательства во внутренние дела страны.

Газета Comercio проанализировала возможные причины подобного решения со стороны правительства Перу и выяснила, что оно может быть вызвано желанием защитить собственных граждан в Венесуэле.

Издание Republica напомнило, что высылка дипломатов происходит на фоне подписания рядом государств Южной и Северной Америки декларации по Венесуэле и растущего осуждения нарушения прав человека в этой стране. По мнению Washington Post, Лима пошла на данные меры "для оказания большего давления на правительство президента Николаса Мадуро, которое, предположительно, попирает конституционный строй страны".

Кения выбрала президента

Большинство мировых изданий также обратили свое внимание на события в Кении, где избирком объявил о победе действующего президента Ухуру Кениаты на выборах, оспариваемых оппозицией.

Кениата был переизбран на второй срок, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раилу Одингу, набрал 44,74% голосов. По данным Guardian, "спустя несколько минут после объявления результатов, в некоторых районах столицы Найроби раздались звуки выстрелов". Для обеспечения порядка были привлечены около 180 тысяч полицейских, однако им не удалось предотвратить беспорядки.

"Аналитики оценивают выборы в качестве последнего столкновения в рамках династического соперничества семей Кениаты и Одинги, которое длится более полувека", - пишет издание.

New York Times сообщила, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По информации газеты, проигравший выборы Одинга назвал выборы "полным фарсом", а процесс подсчета голосов "катастрофой".

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Тайны затонувшей частной подлодки

Ряд СМИ пишут о затонувшей в Дании крупнейшей в мире любительской подлодке. Как сообщает Independent, известный в Дании инженер-изобретатель Петер Мадсен подозревается в исчезновении и причастности к смерти шведской журналистки, которую в последний раз видели в четверг вечером в построенной инженером подлодке. В субботу суд Копенгагена примет решение о заключении его под стражу. Как сообщается, владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновении женщины, тело которой по-прежнему разыскивают.

Как пишет Washington Post, Мадсен заявил, что он "в порядке", но "грустит из-за затонувшей Nautilus". На поиски тела журналистки были отправлены два вертолета и три корабля, утверждает газета.