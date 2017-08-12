Трам назвал дату, до которой США определятся с ответом на дипсанкции РФ

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости Украина. Вашингтон до 1 сентября определится с ответом на требование Москвы по сокращению числа сотрудников американских дипломатических миссий в России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я только что беседовал с госсекретарем (Рексом Тиллерсоном). И мы говорим о том, что сформулируем ответ к 1 сентября", — сказал Трамп по итогам состоявшейся в Нью-Джерси встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, постпредом США при ООН Никки Хейли и советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в минувшие выходные, что США планируют определиться с ответными мерами до 1 сентября.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Кроме того, РФ с 1 августа приостановил использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту, который в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.