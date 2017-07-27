РФ и США: на пороге санкционной войны

РИА Новости Украина

Палата представителей конгресса США практически единогласно приняла законопроект по санкциям в отношении России. Под санкции попали также Иран и КНДР.

Документ (а в случае его принятия он может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года) должен быть еще рассмотрен сенатом и поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. Но уже сейчас в Белом доме заявляют, что Трамп в целом поддерживает принятие антироссийского пакета санкций. Поэтому введение новых рестриктивных мер – это просто вопрос времени, пишут РИА Новости.

Что интересно, законопроект включает пункт, обязывающий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Все это слабо согласуется с заверениями американского лидера нормализовать отношения с Россией.

Москва считает деструктивной политику санкционного давления, которую избрали США для разговора с Россией, и обещает, что действия Вашингтона не останутся без ответа.

В любом случае действия американской стороны ставят под удар надежду на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона в обозримой перспективе, считают российские эксперты.

Единогласное решение

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, как следует из итогов голосования — 419 конгрессменов "за", "против" — 3.

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций.

Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента".

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В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

Американский законопроект рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства).

Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России — главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.

Против кого санкции

В тексте законопроекта, который опубликован на сайте американского конгресса, говорится, что санкции, в частности, предполагается ввести против лиц, причастных к кибератакам со стороны Российской Федерации, имеющих отношение к нарушению прав человека и к коррупции в России.

Предусмотрены также ограничительные меры в отношении лиц, инвестирующих более 10 миллионов долларов или способствующих таким инвестициям, если такие вложения помогают Российской Федерации приватизировать государственные активы с целью незаконного обогащения чиновников правительства РФ, их семей и близких.

Отдельно выделены санкции против тех, кто осуществляет экспорт или предоставляет Сирии существенную финансовую, материальную или технологическую помощь, которая позволила бы Дамаску разрабатывать оружие массового уничтожения, баллистические или крылатые ракеты, получать существенное количество обычных вооружений.

Прописаны меры против нефтедобывающего сектора России, а также ограничения на взаимодействие с российскими финансовыми учреждениями.

Придуманные наказания

Наказаний для России американские законодатели придумали много. Например, изменения в сторону ужесточения вносятся в меры, ранее принятые в США в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине, в том числе в Крыму.

Новый законопроект, кроме прочего, планирует обязать министерство финансов США ввести запрет на сделки и кредитование учреждений финансового сектора РФ со сроком погашения более 14 дней. Для российского энергетического сектора это ограничение составит 60 дней.

Кроме этого, американские законодатели хотят запретить поставлять оборудование и технологии для новых глубоководных или арктических шельфовых проектов в РФ, если к ним имеют отношения лица, как физические, так и юридические, подпадающие под санкции.

Другие финансовые ограничения предусматривают возможность введения запрета американским банкам выдавать лицам, подпадающим под санкции, займы и кредиты на сумму более чем 10 миллионов долларов за 12 месяцев. Трамп также сможет "распорядиться, чтобы управляющие от США в международных финансовых институтах голосовали против выделения займов лицам, подпадающим под санкции".

Будет у американского президента и право запрещать Федеральной резервной системе США назначать или продлевать назначение финансовых институтов, подпадающих под санкции, первичными дилерами по долговым инструментам США. Кроме этого, такие финансовые учреждения не будут использоваться для хранения средств правительства США

"Президент в рамках юрисдикции США может запретить любые переводы кредитов или платежей между финансовыми институтами, касающиеся интересов лиц, подпадающих под санкции", — говорится в законопроекте.

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Под потенциальный запрет подпадают также инвестиции или покупка значительных долей акционерного капитала или долговых инструментов лиц под санкциями. Правительство США также не сможет заключать с ними сделки о закупках товаров и услуг.

Брюссель обеспокоен

В Брюсселе выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Американский бизнес в РФ считает ошибкой введение новых санкций в отношении России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексей Родзянко.

"Мы всегда считали и считаем, что это в первую очередь ошибка. Если читать американские газеты, то Вы увидите, что в основном мотивы, приведенные по поводу проведения этого закона, связаны собственно с президентом (США — ред.), и меньше — с Россией", — сказал Родзянко.

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Американские нефтегазовые компании и ранее выступали против положений, которые ограничили бы их участие в энергетических проектах с участием коллег из РФ. В новой версии это ограничение вводится только для проектов, где доля российских участников превышает 33%. Банки и компании, по новому проекту, смогут занимать финансирование не на 30, а на 14 дней.