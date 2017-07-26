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    Палата представителей конгресса одобрила санкции против РФ, Ирана и КНДР

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (423)

    (обновлено: )57
    Результаты голосования по законопроекту показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).
    Капитолий. Конгресс США. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования.

    За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3.

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    Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).

    Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США: политика санкций и поставки газа

    Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций.

    В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

    В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

    В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва внимательно следит за дискуссией вокруг нового законопроекта конгресса США о санкциях, которые направлены в том числе против РФ, данная инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений.

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    Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы, что Москва категорически отрицает, и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа.

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