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    ЕС решил расширить список санкций к РФ из-за Siemens - источник

    (обновлено: )18802
    По словам источника, сперва будет проведена техническая работа по подготовке нормативных актов для санкций: "Совету предстоит принять нормативные акты. Это, вероятно, будет сделано по письменной процедуре".
    Флаг ЕС. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Постпреды стран ЕС на заседании в среду решили расширить список индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, оно будет принято по письменной процедуре, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

    Работник Siemens. Архивное фото
    siemens.com
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    "Возможность расширения списка санкций (Украина, в связи с подрывом суверенитета) обсуждалась на заседании Coreper сегодня на основании инициативы Германии", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

    По его словам, "в ходе дискуссии был достигнут консенсус, была выражена широкая поддержка немецкому предложению".

    По его словам, теперь будет проведена техническая работа по подготовке нормативных актов.

    "Совету предстоит принять нормативные акты. Это, вероятно, будет сделано по письменной процедуре", — заявил собеседник агентства. Письменная процедура не предполагает отдельного обсуждения вопроса.

    Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

    В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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