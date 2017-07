О них пишут в мире: санкции США против РФ и разочарование Трампа

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

Законопроект по санкциям против РФ

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса).

Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом). Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что Трамп в целом поддерживает санкции, но ждет окончательной версии от конгресса. "Санкции, которые в первую очередь нацелены на российские нефтегазовые проекты с компаниями, расположенными в США, Германии и других странах, Трампу будет сложнее снять, так как ему будет необходимо разрешение конгресса", — пишет USA Today. Издание также отмечает, что российские и европейские чиновники предупредили, что в случае подписания законопроекта Трампом, "такие меры могут ухудшить отношения между США, их союзниками и РФ".

Газета Washington Post пишет о том, что члены администрации Трампа, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, сопротивлялись "давлению конгресса, в частности, что касается положений о мерах по отношению к России". Газета Deutsche Welle обращает внимание на то, что этот законопроект является редким случаем объединения республиканцев с демократами против собственного президента, чья администрация страдает от расследований якобы вмешательства РФ в выборы в США.

Трамп разочарован в генпрокуроре США

Это заявление президента США Дональда Трампа привлекло внимание многих мировых СМИ, включая New York Daily News, New Yorker, Washington Post, Wall Street Journal, Telegraph, TIME и других. Трамп заявил, что разочарован решением генпрокурора страны Джеффа Сешнса взять самоотвод от расследования "вмешательства РФ" в выборы в США. "Я разочарован в генпрокуроре. Он не должен был брать самоотвод почти сразу после того, как занял должность. Если он собирался самоустраниться, то он должен был мне сказать перед вступлением в должность. И я бы довольно легко выбрал бы кого-нибудь другого", — приводит газета TIME слова президента. Трамп добавил, что "это было нечестно по отношению к президентству". Как отмечает газета New York Daily News, говоря о будущем Сешнса, Трамп заявил, что "время покажет".

Газета Telegraph напоминает, что многие считали Сешнса одним из наиболее преданных "пехотинцев" Трампа, а кроме того человеком, который разделял его взгляды по иммиграционной политике, а также в отношении правопорядка. Как отмечает газета WSJ, Сешнс был первым американским сенатором, оказавшим Трампу поддержку. Тем не менее, Трамп в интервью изданию отметил, что оказание поддержки не является настоящим проявлением преданности.

Британия с 2040 года запретит авто на бензине и дизеле

Великобритания планирует с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, пишут британские СМИ (Guardian, Independent, Telegraph, Mirror, Financial Times, Times и другие). Как пишет газета Times, новая мера является частью правительственной стратегии по улучшению качества воздуха. Ожидается, что об этом будет объявлено в среду.

Для поддержки борьбы местных властей с выбросами диоксида азота от дизельных автомобилей будет выделено 255 миллионов фунтов. "Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для здоровья населения в Великобритании, и это правительство намерено предпринять решительные действия в кратчайшие возможные сроки", — приводит газета Independent слова представителя правительства. Издание Guardian обращает внимание на то, что во Франции недавно было сделано схожее заявление.

По данным газеты Mirror, в Великобритании примерно 40 тысяч преждевременных смертей ежегодно связаны с загрязнением воздуха. Газета FT отмечает, что этот запрет поддержат многие участники кампаний по защите окружающей среды, но некоторые "зеленые" считают, что подобный запрет должен вступить в силу намного раньше.

Арестованный менеджер Volkswagen признал вину

Менеджер автоконцерна Volkswagen AG Оливер Шмидт, арестованный в США по подозрению в сговоре с целью обмана властей страны, согласился признать вину в суде, пишет газета New York Times.

Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Как пишет издание, во вторник адвокаты Шмидта сообщили судье в штате Мичиган, что их клиент готов признать себя виновным во время слушания, которое назначено на 4 августа. Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве. Ранее сообщалось, что судья в США отказал в освобождении под залог Шмидту, которому по совокупности выдвинутых обвинений грозит до 169 лет лишения свободы, указав, что Шмидт, как немецкий гражданин, может вернуться в ФРГ, с которой у США нет договора об экстрадиции.