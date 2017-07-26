Песков о предложениях ответить на санкции США: решение за президентом

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция российских парламентариев, которые предложили симметрично ответить на санкции США, вполне объяснима, поскольку речь идет о чрезвычайно недружественных проявлениях, однако решение об ответных мерах будет принимать исключительно глава государства.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия должна официально отреагировать в случае принятия в США закона о санкциях и предпринять ответные меры. По его словам, такие меры уже начали обсуждать в СФ.

"Решения в области внешней политики принимает президент Российской федерации, и в случае, если и когда они будут приняты, мы вам сообщим. Все остальные заявления — они вполне понятны, заявления наших парламентариев, сената — вполне объяснимы. Речь идет о чрезвычайно недружественных проявлениях, поэтому реакция очевидна", — сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Косачева.

Песков отметил, что о решениях касательно ответных действий говорить пока преждевременно. "Пока все субстантивно, мы ничего пока говорить не будем. Не будем забегать вперед", — заявил Песков, отметив, что необходимо дождаться дальнейших действий США.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".