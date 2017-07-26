Россия пригрозила США ответными мерами на новые санкции

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США, который будет принят, если закон о новых американских санкциях против РФ будет поддержан сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом.

"У нас есть пакет отложенных мер, мы в своё время пошли навстречу руководству США, не отреагировали на безобразную выходку (Барака — Ред.) Обамы накануне Нового года. Он предусматривает и экономические, и политические меры и будет принят, если закон будет поддержан сенатом и Трампом", — сказал Джабаров РИА Новости.

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР.

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В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов.