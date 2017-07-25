В ЕК рассказали, когда сформируют позицию по антироссийским санкциям

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Еврокомиссия в среду может выработать свою позицию по вопросу возможного расширения санкций США в отношении России, сообщил РИА Новости еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

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"Дискуссия и, возможно, позиция", — ответил он на вопрос, ожидаются ли решение Еврокомиссии в среду, после обсуждения этого вопроса на коллегии еврокомиссаров.

Коллегия на регулярном заседании 26 июля обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций, в том числе, в отношении Москвы.

Напомним, немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.