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    В мире

    В ЕК рассказали, когда сформируют позицию по антироссийским санкциям

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    Как сообщается, коллегия на регулярном заседании 26 июля обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций, в том числе, в отношении Москвы.
    Гюнтер Эттингер. Архивное фото
    Пресс-служба Министерства энерге | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Еврокомиссия в среду может выработать свою позицию по вопросу возможного расширения санкций США в отношении России, сообщил РИА Новости еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США: политика санкций и поставки газа

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    "Дискуссия и, возможно, позиция", — ответил он на вопрос, ожидаются ли решение Еврокомиссии в среду, после обсуждения этого вопроса на коллегии еврокомиссаров.

    Коллегия на регулярном заседании 26 июля обсудит возможное усиление Вашингтоном санкций, в том числе, в отношении Москвы.

    Напомним, немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

    В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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