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    Интервью

    Корнилов: новые антироссийские санкции США... вне закона?

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (421)

    (обновлено: )39240
    Если верить позиции Еврокомиссии, новые антироссийские санкции США незаконны и, оказывается, их можно оспорить в ВТО, отмечает политолог Владимир Корнилов. Но чем тогда они отличаются от антироссийских санкций, введенных самой Европой, задается он вопросом.
    Владимир Корнилов
    Украинское фото

    РИА Новости Украина 

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал европейских парламентариев как можно скорее обсудить возможный ответ Евросоюза на принятие США новых санкций в отношении России, которые могут затронуть интересы ЕС. Об этом написало издание The Financial Times, которое ознакомилось с подготовленным на заседание Еврокомиссии документом, передает РБК.

    Вашингтон. Архивное фото
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    В записке излагается несколько вариантов возможной реакции Европы. Один из них предполагает потребовать от американского президента Дональда Трампа "публичное или письменное заверение", что вводимые санкции не будут затрагивать интересы ЕС и противоречить им.

    Другой ответ – признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран, в частности деятельности находящихся в Европе энергетических компаний, у которых есть совместные с Россией проекты. Взамен предлагается принять "ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО".

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    Согласно тексту обращения Юнкера, подготовленной к заседанию Еврокомиссии, которое должно пройти в среду, 26 июля, Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если санкции США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

    Позицию Еврокомиссии по санкциям оценил на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов

    "На среду Еврокомиссия готовит громкое и резко заявление против… новых антироссийских санкций США. В проекте заявления санкции, задевающие и интересы европейских компаний, собираются назвать "антизаконными", – напомнил эксперт.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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    ЕС, продолжил он, намерен выработать план, согласно которому эти санкции будут не распространяться на территорию Евросоюза: "кроме того, Брюссель намерен подготовить комплекс мер по отмене этих санкций посредством процедур ВТО и даже возможные контрсанкции против США!"

    "Во как заговорили! Оказывается, санкции незаконны и, оказывается, их можно оспорить в ВТО. А чем же, с юридической точки зрения, они отличаются от антироссийских санкций, введенных самой Европой?", – задается вопросом Корнилов.

    Напомним, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против РФ, Ирана и Северной Кореи, голосование должно состояться 25 июля.


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