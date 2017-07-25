Корнилов: новые антироссийские санкции США... вне закона?

РИА Новости Украина

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал европейских парламентариев как можно скорее обсудить возможный ответ Евросоюза на принятие США новых санкций в отношении России, которые могут затронуть интересы ЕС. Об этом написало издание The Financial Times, которое ознакомилось с подготовленным на заседание Еврокомиссии документом, передает РБК.

В записке излагается несколько вариантов возможной реакции Европы. Один из них предполагает потребовать от американского президента Дональда Трампа "публичное или письменное заверение", что вводимые санкции не будут затрагивать интересы ЕС и противоречить им.

Другой ответ – признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран, в частности деятельности находящихся в Европе энергетических компаний, у которых есть совместные с Россией проекты. Взамен предлагается принять "ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО".

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Согласно тексту обращения Юнкера, подготовленной к заседанию Еврокомиссии, которое должно пройти в среду, 26 июля, Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если санкции США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

Позицию Еврокомиссии по санкциям оценил на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов.

"На среду Еврокомиссия готовит громкое и резко заявление против… новых антироссийских санкций США. В проекте заявления санкции, задевающие и интересы европейских компаний, собираются назвать "антизаконными", – напомнил эксперт.

ЕС, продолжил он, намерен выработать план, согласно которому эти санкции будут не распространяться на территорию Евросоюза: "кроме того, Брюссель намерен подготовить комплекс мер по отмене этих санкций посредством процедур ВТО и даже возможные контрсанкции против США!"

"Во как заговорили! Оказывается, санкции незаконны и, оказывается, их можно оспорить в ВТО. А чем же, с юридической точки зрения, они отличаются от антироссийских санкций, введенных самой Европой?", – задается вопросом Корнилов.

Напомним, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против РФ, Ирана и Северной Кореи, голосование должно состояться 25 июля.



