ЕС предупредил о "непредвиденных последствиях" от санкций США против РФ

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Европейский Союз считает новый законопроект по санкциям против России и Ирана, опубликованный американским конгрессом, односторонними действиями Вашингтона и полагает, что эти ограничения могут привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, ЕС опасается, что новые санкции могут негативно повлиять на усилия по диверсификации в сфере энергетики. Евросоюз также призвал США вести координацию по вопросу санкций, поскольку "односторонние меры" могут подорвать желаемый эффект.

"Мы понимаем, что законопроект по санкциям в отношении России и Ирана продиктован прежде всего внутренними соображениями", — цитирует агентство заявление Еврокомиссии.

"Мы обеспокоены тем, что меры, которые обсуждались в конгрессе США, могут оказать непредсказуемое влияние не только на G7 и трансатлантическое партнерство, но и на европейские интересы в области экономической и энергетической безопасности", — говорится в заявлении ЕК.

"Санкции оказывают самое эффективное влияние, когда они скоординированы. В настоящий момент наши санкционные режимы согласованы. В результате их влияние усилено, и при помощи координации мы можем избежать неожиданностей, управлять потенциальным политическим влиянием на наши экономические операции и предотвращать его. Односторонние меры могут подорвать это", — заключили в Еврокомиссии.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа. Диалог начался — дипломат

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".