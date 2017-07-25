РФ еще очень много необходимо сделать для снятия санкций - госдеп США

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. России необходимо еще сделать "очень много", чтобы введенные из-за ситуации в Украине санкции были сняты, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она отказалась от комментариев относительно законопроекта по санкциям против РФ, который во вторник должна рассмотреть палата представителей конгресса США.

При этом Науэрт сообщила, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций против РФ".

"Мы ожидаем, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит провокационный действия, которые вызвали введение этих санкций", — отметила дипломат.

По ее словам, Рекс Тиллерсон считает, что России "нужно сделать еще очень много", чтобы санкции, введенные из-за ситуации на Украине, были сняты.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины.

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В субботу, 22 июля, стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.