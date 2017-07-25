наверх
25.07.201723:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    РФ еще очень много необходимо сделать для снятия санкций - госдеп США

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (422)

    (обновлено: )6610
    Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон "настроен решительно в плане санкций против России".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. России необходимо еще сделать "очень много", чтобы введенные из-за ситуации в Украине санкции были сняты, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США: политика санкций и поставки газа

    Она отказалась от комментариев относительно законопроекта по санкциям против РФ, который во вторник должна рассмотреть палата представителей конгресса США.

    При этом Науэрт сообщила, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций против РФ".

    "Мы ожидаем, что санкции против РФ останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит провокационный действия, которые вызвали введение этих санкций", — отметила дипломат.

    По ее словам, Рекс Тиллерсон считает, что России "нужно сделать еще очень много", чтобы санкции, введенные из-за ситуации на Украине, были сняты.

    Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины.

    Читайте также: Москва слезам не верит. Погребинский о переговорах "нормандской четверки"

    В субботу, 22 июля, стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение на девушку в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Флаги США и России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?