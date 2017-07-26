ЕК формирует свою позицию по новым санкциям США против РФ

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина, Мария Князева. Коллегия еврокомиссаров на заседании в среду обсудит возможное расширение санкций США в отношении России и может выработать свою позицию по этому поводу.

Еженедельное заседание коллегии начнется в среду утром. Еврокомиссары "будут проинформированы о последних событиях, касающихся проекта по усилению санкций США в отношении России и других стран", сообщил пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас на брифинге днем во вторник.

Эту дискуссию, по его словам, будут вести вице-президенты Еврокомиссии по экономическому росту и занятости Юрки Катайнен и энергосоюзу Марош Шефчович, а также еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.

Как сообщил РИА Новости еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, в среду ожидается и "дискуссия и, возможно, позиция" Еврокомиссии по этому вопросу.

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщало издание Financial Times. Схинас в понедельник выразил надежду, что Евросоюзу все же не придется принимать ответные меры.

Схинас в понедельник отметил, что Еврокомиссия следит за процессом принятия решения по расширению санкций в США "с некоторыми беспокойством, которое касается независимости энергетики Евросоюза и интересов (его) энергетической безопасности".

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва внимательно следит за дискуссией вокруг нового законопроекта конгресса США о санкциях, которые направлены в том числе против РФ, данная инициатива вызывает большую тревогу, так как закладывает "опасную мину" под фундамент российско-американских отношений.

Ранее Шефчович в интервью РИА Новости говорил, что до сих пор все санкционные режимы в отношении России, которые вводились в ЕС, "были созданы гармонизированным образом" с американской стороной. То есть, до того, как санкции принимались, они обсуждались и согласовывались между ЕС и США.

По словам Эттингера, в прошлом по вопросу санкций проводились "общие круглые столы с США, Канадой и прочими" партнерами, где обсуждались, к примеру, сектора или продукты, которые могли бы попасть под ограничительные меры.

Как заявил в конце июня Шефчович, последнюю идею расширения санкций США с ЕС не координировали. По его словам, Евросоюз хотел бы сохранить в будущем гармонизированный подход с США по ограничительным мерам в отношении России.

Схинас в понедельник заявил, что Еврокомиссия "активирует все дипломатические каналы" обсуждения с США вопроса расширения санкций и того беспокойства, которое это вызывает у союза.

"Мы в контакте с американскими коллегами. У нас есть набор интересов, который, мы надеемся, будут приниматься во внимание в этом законодательном процессе", — отметил Схинас.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила масштабные санкции против России. Ирана и КНДР.