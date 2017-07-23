В Кремле "крайне негативно" оценили законопроект США о санкциях против РФ

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В субботу, 22 июля, стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

"Крайне негативно", — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".