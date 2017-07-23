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    Россия

    В Кремле "крайне негативно" оценили законопроект США о санкциях против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (413)

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    Республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса накануне согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    В субботу, 22 июля, стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

    "Крайне негативно", — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

    Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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    Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

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