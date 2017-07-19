Новые санкции США против РФ могут сказаться на нефтяной индустрии - СМИ

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Введение новых санкций США против РФ может иметь "непредвиденные последствия" и ударить по американским рабочим местам, а также по нефтяным и газовым проектам по всему миру, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей нефтяной индустрии.

Как пишет издание, руководители нефтяных компаний и представители нефтяной индустрии предупредили, что предлагаемые США меры могут навредить конкурентоспособности американских компаний и потенциально затруднить нефтегазовое производство не только в России, но и в других странах.

Президент американской ассоциации Petroleum Equipment & Services Association Лесли Байер в понедельник в своем письме лидеру республиканского большинства в палате представителей Кевину Маккарти написал, что "колоссальная эскалация" санкций может создать препятствия для американских компаний на мировых рынках, вызвав "сокращение рабочих мест и спад экономики в… американских общинах".

Как пишет издание, президент Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) Джек Герард сказал, что поддерживает применение санкций. При этом Герард призвал членов палаты представителей "внести кардинальные изменения" в законопроект, чтобы "избежать непредвиденных последствий". Некоторые республиканцы демонстрируют готовность к изменениям, тогда как ведущие демократы хотят, чтобы законопроект был принят в том виде, в каком его одобрил Сенат.

Сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

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Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.