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    Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ

    (обновлено: )46803
    Сообщается, что законопроект по санкциям против Ирана и России поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля – ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате конгресса.
    Капитолий в Вашингтоне
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    КИЕВ, 22 июл – РИА Новости Украина. Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Согласно данным сайта конгресса, документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля – ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате конгресса.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что голосование в нижней палате по данному документу состоится во вторник, 25 июля.

    Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

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