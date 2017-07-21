Над странами Балтии нависла угроза санкций ЕС - СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Резолюцию, призывающую ввести санкции против стран Балтии из-за "роста в них фашистских настроений", вынесут на рассмотрение Европарламента, инициатором этого стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что фракция требует от Брюсселя "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию", и в этой связи ввести против стран Балтии экономические санкции. Член фракции и зампредседателя комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка сообщил "Известиям", что соответствующая резолюция будет представлена в Европарламент этой осенью.

Читайте также: Свой среди своих. В эстонской школе установили бронзовый бюст офицеру СС

"Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины", — сказал он.

Йиржи Машталка отметил, что для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политически групп. Но даже если инициатива не будет одобрена, она станет "заметным политическим жестом". "Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме", — добавил он.

Смотрите также: Во Львове прошел митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей

Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символ дивизии Ваффен СС Галичина не запрещен не только в Украине, а и в других странах.



