Американская нефтяная компания оштрафована за "нарушение санкций" по Украине

ERIC PIERMONT / AFP

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов США оштрафовало американскую нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов "нарушение санкций" по Украине, говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте в четверг.

В нем говорится, что компания подвергается "гражданскому штрафу в размере двух миллионов долларов" за нарушения законодательных норм по санкциям, связанным с Украиной.

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Речь также идет о подразделениях компании — ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.

Сообщается, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil нарушила санкции, когда президенты ее подразделений заключили сделку "с лицом, чьи собственность и интересы в собственности были блокированы восемью юридическими документами, связанными с нефтегазовыми проектами в России и президентом компании "Роснефть" Игорем Сечиным".

По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" Игорь Сечин в период, указанный в сообщении OFAC, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении срока действия действующего стратегического соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры "Сахалина-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.

Ранее представители ряда крупных энергетических компаний Европы высказались против новых санкций США в отношении России.