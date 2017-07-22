Статистика снижения уровня преступности вызывает вопросы - юрист

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Украине на 14% с начала 2017 года уменьшилось учтенных уголовных преступлений. Такую статистику за первое полугодие 2017 года привел генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, это не очень ощутимое уменьшение, но это означает проведение достаточно кропотливой работы и фиксирует определенную тенденцию.

При этом ранее в СМИ первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что уровень зарегистрированной преступности в Украине за первое полугодие снизился на 17%.

Криминальную ситуацию в стране в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

По вашему мнению, почему данные МВД и ГПУ по уровню преступности не совпадают?

— Прежде всего, крайне интересно наблюдать такую солянку, каким образом считают —14, или —17 и говорят, что это небольшой показатель, но существенный. Неправда, на самом деле, на 17% снизить преступность — это настолько серьезный показатель, что во многих бы странах мира и странах Восточной Европы уже медаль бы дали. Каждому начальнику следствия. Это для начала. Теперь второе. Давайте разберемся с точки зрения процентной и статистической составляющей, что такое 14%? В какой период были уголовные производства открыты? Какие были продолжены по срокам, какие закончились вовремя? Какие были переданы в суд и какие имели перспективы с точки зрения вынесения приговоров или оправдательных приговоров — тоже не указано. Теперь по статистике ГПУ, точно также как по статистике департамента полиции. Конечно, она будет разной, потому что методика составления расчета для ГПУ, она представляет государственные интересы государства, соответственно по их подстатейности, и соответственно они никак не будут совпадать с департаментом полиции. На самом деле, весьма важно не уменьшение процентной составляющей, если образно говоря, украли велосипед и там упало на 14%. Давайте будем говорить о том, что является угрозой национальной безопасности, особо тяжкие заказные преступления журналистов, общественно-социальных деятелей, которые не раскрыты. Поэтому вопрос работы определяется по сложности раскрытия. И когда заявляется, что исполнители были настолько профессионально подготовлены, что государство Украина в лице следственных органов не может раскрыть тяжкие заказные преступления, а-ля это можно сказать о следующем: группы следователей, которые когда-то успешно раскрывали данные преступления, сегодня успешно находятся на пенсии, не работают, времени подготовить нет. И еще ключевое по поводу процентной составляющей: на самом деле ведь нам дают статистику те, кто её формирует. Поэтому говорить об объективности — очень большой вопрос.

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У меня вообще социальное предложение только что пришло в голову: на самом деле, чтобы публиковать такую статистику, необходимо в каждом РОВД сделать день открытых дверей, и всех, у которых открыты криминальные производства, начальник РОВД и соответственно начальники следствий, будут принимать граждан под открытым, там, видеоконференция. И в данном случае весь народ Украины увидит четко — чьи ходатайства игнорируются, где следователи не приходят на встречу соответственно с потерпевшими и не проводятся экспертизы… В данном случае, практически, ряд социально значимых и опасных преступлений в отношении здоровья и имущества граждан находится в зачаточном состоянии. Более того, квартиры арестованные, которые были там пять лет назад, и уже давно по ними закончились криминальные производства, органами следствия не снимаются в нотариальных реестрах.

Как бы вы охарактеризовали ситуацию с раскрытием преступлений в настоящее время?

— Первое, у нас абсолютно отсутствует, я не хочу обидеть, правда, есть уникальные ребята, которых очень немного в следственных органах, талантливых, у которых есть опыт, но у нас абсолютно отсутствует база по поддержке работы следователей, которые занимаются особо тяжкими преступлениями. Это как оплата, мы не говорим о политических составляющих чиновников, которые зарабатывают в десять раз больше, чем рядовые следователи. Далее у нас не работает соответственно агентурная сеть, у нас на неё нет материальных средств, не выдаются, поверьте, без агентурной сетки, без оперативной работы на земле, работа следователя без помощников оперативных сотрудников обречена на провал. Третье, на сегодняшний момент передачи данных, опыта от старой школы следователя, а поверьте, она была неплоха, отсутствует начисто.

Они были уволены абсолютно спокойно, или сами уволились, потому что с невозможностью работать. Четвертое, вы спросите у любого эксперта, который работает с точки зрения подтверждения химреактивов, современной методики компьютерной диагностики, имеется в виду дактилоскопия, электронных баз, у них нет на руках ни ноутбуков с хорошей скоростью обработки данных, ни подключения к центральной базе данных, я скажу так, у нас на самом деле, кроме внешней показательной патрульной полиции и выделения им автомобилей, давайте посмотрим, на чем выезжают следователи на особо тяжкие преступления, и группы следователей. И конечное, показатель раскрываемости и работы полиции состоит в том, что следователь, который начинает дело, он же его и заканчивает. Точно также как в составе следственной группы. Где и прокурор, и соответственно следователи полиции. Они меняются по пять раз на год, потому что увольняются. И наконец-то. Пока мы с вами не начнем платить и выбирать сами тех, я не зря сказал, прямой, открытый диалог в РОВД, в субботу, с начальником, и не будем выбирать в данном случае, кто контролирует и ведет следственные мероприятия, мы таким образом обрекаем себя на ужасное состояние по борьбе с преступностью. На чем экономить нельзя — так это на своей безопасности. Но тут ключевой вопрос! Нельзя доверять распределяться денежные деньги тем, кто в данном случае показал свою неэффективность.

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Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.

Напомним, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что работу НАБУ блокируют силовые структуры, в частности СБУ, которые не хотят "делиться" с бюро правом на прослушку.